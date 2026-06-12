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Iranski ministar spoljnjih poslova Abas Aragči izjavio je danas da Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da se oslobode zamrznuta iranska sredstva, kao i da suverenitet nad Ormuskim moreuzom pripada Iranu i Omanu.

Argči je za iransku državnu televiziju naveo da se upravljanje Ormuskim moreuzom "neće vratiti na status pre rata".

Rekao je i da će nuklearna pitanja biti razmatrana "u kasnijoj fazi".

Prema njegovim rečima, Memorandum bi se takođe fokusirao na druge izvore napetosti u odnosima između Vašingtona i Teherana, uključujući pisanu izjavu SAD u kojoj se navodi da "poštuju suverenitet Irana".

"Pretnje moraju prestati, a iranskom narodu se mora postupati s poštovanjem", rekao je Argči.

Iranski ministar spoljnih poslova je naveo da Memorandum o razumevanju još nije potpisan i da je moguće da će doći do izmena.

1/6 Vidi galeriju Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Argči je rekao i da je "Iran pobednik u ratu".

On je dodao da je Iran spreman da se vrati u rat ako SAD izaberu taj put.

"Ako se uslovi memoranduma o razumevanju ne poštuju, konačni sporazum neće biti potpisan", istakao je Argči.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je ranije danas da je postignut konačni, dogovoreni tekst mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Arakčije prethodno rekao da je pakistanski memorandum o razumevanju "bliži nego ikad" implementaciji i naglasio će njegovi detalji biti blagovremeno podeljeni sa javnošću.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u četvrtak da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su "dokumenti blizu konačnih oblika".