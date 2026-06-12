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Ukrajina je upozorila vojsku i stanovništvo da je velika verovatnoća da će Rusija u naredna 24 sata lansirati balističku raketu "Orešnik".

Vazduhoplovne snage Ukrajine sumnjaju da će "Orešnik" biti lansiran sa poligona Kapustin Jar, prenosi ukrajinska Pravda.

Zbog velike pretnje od ove razorne ruske rakete, proglašena je vazdušna opasnost. Poslednji put je ova raketa korišćena u velikom ruskom napadu tokom noći 23. na 24. maj.

Tada je upotrebljeno 90 raketa i 600 dronova različitog tipa. I sam predsednik Rusije Vladimir Putin je nedavno izjavio da je "Orešnik" lansiran kako bi se pratilo njegovo ponašanje.

Kako je tada objasnio, cilj je bilo skupljanje što više podataka o njenom budućem uvođenju u svakodnevnu operativnu upotrebu. Ukrajina je zbog toga proglasila vazdušnu opasnost i očekuje napad u naredna 24 sata.