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Katar je vodio tajne pregovore sa Iranom tokom rata, nudeći pomoć u potresu svetskih energetskih tržišta u zamenu za to da Teheran poštedi ključno gasno polje Ras Lafan, izveštava Vašington post, pozivajući se na izjave američkih zvaničnika.

Prema izveštaju, Iran nije dao čvrsto obećanje da neće napasti postrojenje, koje snabdeva petinu svetskog prirodnog gasa, ali je Katar verovao da bi mogao postići prećutni sporazum.

Doha je navodno ponudila da obustavi proizvodnju gasa, što bi potreslo globalna energetska tržišta i izvršilo pritisak na Sjedinjene Države i Izrael.

Postrojenje je zaista zatvoreno trećeg dana rata.

Presretnute komunikacije

Prema rečima američkih zvaničnika koje je list citirao, CIA i visoki zvaničnici Trampove administracije bili su upoznati sa ponudom Katara Iranu. Saznali su informacije nakon što su presreli komunikacije iranskih lidera tokom američkih operacija nadzora.

Prema pisanju lista „The Post“, Iran jeste napao postrojenje u martu. Napad je uništio delove postrojenja i ključnu infrastrukturu koja čini 20 procenata njegove proizvodnje tečnog gasa, ugrožavajući međunarodne ugovore vredne milijarde dolara.