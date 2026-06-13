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Policajci iz Perua prerušili su se u maskote Svetskog prvenstva u fudbalu kako bi izvela spektakularnu raciju protiv osumnjičenog dilera droge i izbegla da pobudi sumnju kod fanatičnog ljubitelja fudbala.

Peruanska policija pronašla je kreativan način da uhvati osumnjičenog trgovca drogom. Obaveštajni timovi u ovoj južnoameričkoj zemlji saznali su da je čovek za kojim tragaju ujedno i strastveni ljubitelj fudbala, preneo je Daily Mail.

Pomalo komično, to je dovelo do situacije da policajci priđu kući potencijalno opasnog osumnjičenog prerušeni u losa Mejpla (Maple the Moose) i beloglavog orla Klača (Clutch the Bald Eagle).

I njihova strategija je uspela!

"Zahvaljujući obaveštajnom radu koji je naš tim sproveo, uspeli smo da utvrdimo da je osoba koju smo nameravali da uhapsimo veliki zaljubljenik u fudbal, potpuno opčinjen atmosferom Svetskog prvenstva. Zbog toga smo odlučili da pripadnike mog Zelenog odreda prerušimo u maskote Svetskog prvenstva kako bismo mu prišli bez izazivanja sumnje i izvršili hapšenje", rekao je portparol policije.

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Foto: Hugo CUROTTO / AFP / Profimedia

Policajci su najpre probili kapiju imanja u Limi, prestonici Perua. Nakon ulaska u kompleks, morali su da jure osumnjičenog pre nego što su ga sustigli na spratu kuće.

Tokom pretresa pronašli su pištolj, nož i narkotike u domu osumnjičenog, predmete čije će prisustvo verovatno teško objasniti istražiteljima.

Nije poznato zašto muškarcu nije bilo sumnjivo kada je ugledao dve džinovske maskote Svetskog prvenstva kako prilaze njegovoj kući, i to van bilo koje zemlje domaćina turnira.

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Foto: Hugo CUROTTO / AFP / Profimedia

Peru se čak nije ni plasirao na prvenstvo, pošto je završio na devetom mestu od ukupno deset reprezentacija u južnoameričkim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Nadimak peruanske reprezentacije je "Inke", a poslednji put su se plasirali na Svetsko prvenstvo 2018. godine, kada su završili treći u grupi sa reprezentacijama Francuske, Danske i Australije.

Kurir.rs/Dejli mejl

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