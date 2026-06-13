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Čečenski lider Ramzan Kadirovizjavio je danas da Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država i založio se za oštrije mere.

"Ako mene pitate, trebalo bi da preuzmemo celu Ukrajinu. Jer danas oni ispaljuju rakete na civile, na civilnu infrastrukturu – oni nisu neka banda, oni su državni teroristi", rekao je Kadirov novinarima tokom ceremonije u čast Dana Rusije u Groznom, prenosi TASS.

On je dodao da Ukrajinu snabdevaju mnoge zemlje širom sveta i da se Rusija se bori "protiv desetina zemalja i dokazuje da je uvek bila jaka i moćna".

"I mi bismo trebali da ispaljujemo moćnije precizno oružje na njih", rekao je.

Čečenski lider je istakao da su "snage koje ne priznaju ni Svevišnjeg ni Boga i žele da unište neprijatelji Rusije".

Kako je naveo protivnik Rusije nije Ukrajina, već zapadnoevropske zemlje i NATO.

Kadirov je podsetio da neprijatelji Rusije "uvode sankcije čak i protiv konja, pasa i mačaka".

"Čak se plašim da pokažem svoju mačku, u slučaju da joj kasnije uvedu sankcije. Neprijatelj Rusije je nacizam, neonacisti, koje danas uništavamo i nastavićemo da uništavamo", poručio je lider Čečenije.