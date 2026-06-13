Slušaj vest

Ruski dronovi tipa "šahed" napali su tokom noći i u ranim jutarnjim časovima u subotu južni ukrajinski grad Nikolajev, pri čemu su ranjene dve osobe, dok je jednom detetu bila potrebna medicinska pomoć, saopštili su regionalni zvaničnici.

Načelnik Nikolajevske oblasne vojne administracije, Vitalij Kim, izjavio je da su u napadu povređeni 44-godišnja žena i 25-godišnji muškarac, koji su hospitalizovani. Desetogodišnji dečak pretrpeo je akutnu stresnu reakciju, naveo je Kim na Telegramu.

Prema navodima regionalnih vlasti, u napadu je oštećena i jedna porodična kuća.

Najnoviji napad usledio je nakon još jednog ruskog udara dronovima na Nikolajev tokom prethodne noći, u kojem su, prema navodima agencije Ukrinform, povređene četiri osobe.

Nikolajev, grad smešten u blizini južne obale Ukrajine na Crnom moru, više puta je bio meta ruskih napada dronovima i raketama tokom sveobuhvatne invazije Moskve na Ukrajinu.

(Kurir.rs/Kyiv Post/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaRUSIJA LANSIRA "OREŠNIK" U NAREDNA 24 SATA: Ukrajina proglasila vazdušnu opasnost (VIDEO)
putin.jpg
PlanetaŠOKANTNO PRIZNANJE DIREKTORKE AMERIČKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Finansirali smo biološke laboratorije u Ukrajini!
Tulsi Gabard.jpg
Planeta"NIKO NIKADA NIJE PORAZIO RUSIJU"! Putin: Sami se suprotstavljamo NATO, na frontu je preko 700.000 naših vojnika
Vladimir PUtin (1).jpg
PlanetaUKRAJINA UPOZORAVA: Očekujemo udar Orešnikom u roku od 24 sata! (VIDEO)
Orešnik