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Za Vladimira Putina, Dan Rusije tradicionalno predstavlja demonstraciju snage i jedinstva - uz dodelu odlikovanja, patriotske govore, pesme i poređenja sa istorijskim događajima.

Međutim, ove godine Kremlj je otkazao veliki tradicionalni koncert povodom Dana Rusije na Crvenom trgu u Moskvi, a događaj je premešten u zatvoren prostor gde je Putin razgovarao sa ruskim vojnicima.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Ukrajinski dronovi progone ruske trupe

Najzapaženija Putinova izjava odnosila se na dronove. On je javno priznao da ukrajinske bespilotne letelice svakodnevno stvaraju ozbiljne probleme ruskim snagama.

- Potpuno razumemo probleme koje nam dronovi stvaraju. Vaši komandanti nam stalno govore o tome, svakog dana. Ponavljaju mi to svakog pojedinačnog dana. Znam šta znači, u nekim situacijama, podići glavu kada ti dronovi vise iznad kao muve - rekao je ruski predsednik.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Zašto baš sada?

Putinova iznenadna spremnost da javno govori o dronovima nije slučajna. Rat dronovima više nije poverljiv problem sa fronta skriven od ruske javnosti. On je vidljiv, merljiv i nemoguće ga je negirati.

Ukrajinski dronovi promenili su način vođenja rata. Stigli su duboko u rusku teritoriju, ometali rad naftnih rafinerija, gađali vojne i industrijske objekte i primorali Moskvu da prizna da pozadina više nije bezbedna.

Na frontu, ruski vojnici osećaju posledice još neposrednije.

Zbog toga je Putin odlučio da o ovom pitanju govori pred kamerama. Kako se procenjuje da ruski gubici dostižu oko 30.000 vojnika mesečno, Kremlj nastoji da pokaže da ima odgovor na izazove.

Putinova ponovljena uveravanja sledila su jasan obrazac: da, dronovi jesu problem; da, Ukrajina se brzo prilagođava; ali Rusija, kako tvrdi, raspolaže novim tehnologijama, brojnim modelima i dovoljnim količinama naoružanja. Jedino je pitanje odabrati najefikasnija sredstva i što brže ih dopremiti na front.

Drugim rečima, cilj nije bio da se javnosti saopšti nešto što ona već dobro zna, već da se Rusi ubede da rešenje postoji.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Ruske trupe teško otkrivaju novije ukrajinske dronove

Jedan ruski vojnik rekao je Putinu da ukrajinski dronovi sve češće rade na frekvencijama između 8 i 12 gigaherca, zbog čega ih ruski sistemi za detekciju sa zemlje teže uočavaju.

- Naši zemaljski uređaji više ne mogu da ih vide - rekao je vojnik.

On je upitao da li bi komercijalnim laboratorijama moglo biti dozvoljeno da proizvode i isporučuju module za suzbijanje ukrajinskih bespilotnih letelica.

- Neprijatelj stalno menja parametre. Potreban nam je sistem koji će fleksibilno reagovati na ono što neprijatelj koristi i koji će uvek biti korak ispred - rekao je Putin.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ukrajinska jata dronova vođena veštačkom inteligencijom

Drugi vojnik upozorio je Putina da rat svakim danom postaje sve tehnološki napredniji i da Ukrajina već koristi napredne sisteme bespilotnih letelica na frontu.

Takođe je naveo da ukrajinski dronovi funkcionišu uz pomoć sistema Starlink, dok Rusija nema ekvivalentan sistem u velikim razmerama.

Putin tvrdi da je Rusija već razvila takav sistem i da je jedini preostali problem njegovo širenje i masovna primena. Međutim, nije naveo naziv projekta, tehničke detalje niti vremenski okvir za njegovu realizaciju.

Od kada je Ukrajina počela da sprečava nelegalnu upotrebu ukrajinskih Starlink terminala od strane ruskih snaga, ruski gubici su porasli, dok su ukrajinske snage od februara uspele da povrate više teritorije.

- Mnogo toga neprijatelj nema, a mi imamo. I biće toga još više, i biće bolje - rekao je Putin.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Rat" umesto "specijalne vojne operacije"

Pravo značenje ovog događaja povodom Dana Rusije bilo je da se javnost ubedi kako je rat, koji postaje sve teži zbog ukrajinskih tehnoloških dostignuća, i dalje pod kontrolom Kremlja.

Putin je zatim rekao da je Rusija "praktično sama" protiv "kolektivnog Zapada" i optužio sve članice NATO-a da organizuju neprijateljske aktivnosti protiv Moskve.

- To je upravo rat koji su oni pokrenuli protiv Rusije - rekao je Putin, ponovo negirajući da je Moskva započela sukob svojom sveobuhvatnom invazijom na Ukrajinu.

- Zanimljivo je da su Putin i vojnici tokom ovog događaja više puta koristili reč "rat", što je otvorilo pitanje kada je rat postao rat. Ne "specijalna vojna operacija", kako je Kremlj godinama nazivao sukob nastojeći da umanji njegov obim i trajanje - piše "Kijev post".

- Nakon što je dugo kažnjavao one koji su sukob nazivali ratom, čini se da je Kremlj sada prihvatio da ta formulacija više nema istu političku korist. Ostaje da se vidi da li će se Putinova obećanja da će Rusija biti "korak ispred" zaista ostvariti - piše ukrajinski list.