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Predsednik SAD, Donald Tramp saopštio je u petak da je američka vojska, uz pomoć Venecuele, ubila vođu venecuelanske kriminalne organizacije Tren de Aragva, Hektora Rustenforda Gerera Floresa, poznatog pod nadimkom "Ninjo Gerero". Vest su preneli brojni svetski mediji, a potvrdu su dale i venecuelanske vlasti.

- Po mom naređenju, Južna komanda Sjedinjenih Država izvela je brz i smrtonosan udar i uspešno eliminisala Ninja Gerera, ozloglašenog vođu Tren de Aragve, jedne od najkrvoločnijih terorističkih organizacija na planeti - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

1/6 Vidi galeriju U američkom napadu ubijen Ninjo Gerero, vođa Tren de Aragve Foto: Screenshot, screenshot Truth/realDonaldTrump, Screenshot, screenshot Truth/realDonaldTrump

Dodao je da je operacija sprovedena u tesnoj koordinaciji sa venecuelanskim vlastima.

Trampova objava sadržala je i video-snimak za koji se tvrdi da prikazuje sam napad. Prema navodima venecuelanskog Ministarstva komunikacija, Gerero je ubijen tokom zajedničke operacije protiv kriminalnih grupa.

- Došlo je do sukoba sa pripadnicima ovih kriminalnih struktura, tokom kojih je Hektor Rustenford Gerero Flores, poznat kao Ninjo Gerero, neutralisan - navedeno je u saopštenju.

Ko je bio Ninjo Gerero?

Gerero Flores bio je vođa bande Tren de Aragva, organizacije koja je nastala u zatvoru Tokoron u Venecueli, a kasnije se proširila širom Latinske Amerike. Sjedinjene Države su ovu grupu proglasile stranom terorističkom organizacijom i optuživale je za trgovinu drogom, trgovinu ljudima, iznude, otmice i pranje novca.

Protiv Gerera je u Njujorku podignuta optužnica za zločinačko udruživanje i niz drugih krivičnih dela, uključujući pružanje podrške terorističkim aktivnostima. Američki Stejt department ranije je nudio nagradu od pet miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Tramp ponovo napao Bajdena

Tramp je iskoristio ovu objavu i za kritiku svog prethodnika, Džoa Bajdena.

- Pre nego što sam se vratio na funkciju, Džo Bajden je otvorio našu južnu granicu milionima ilegalnih kriminalaca i dozvolio ovoj stranoj armiji da siluje, sakati i ubija američke građane nekažnjeno - napisao je Tramp.

On je tom prilikom pomenuo i slučajeve ubistava američkih državljanki Džoslin Nungarej i Lejken Rajli, koje su postale simbol političkih rasprava o imigracionoj politici u SAD.