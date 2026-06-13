"PRETVORIĆEMO ČITAV REGION U PAKAO ZA VAS, IZ SRCA IRANA" Izveden snažan napad u Ormuskom moreuzu, američka vojska HITNO dejstvovala, OVO su bile mete IRGC-a!
Američki predsednik Donald Tramp upozorio je u petak Iranda ne šalje nove dronove na brodove koji pokušavaju da prođu kroz Ormuski moreuz, poručivši Teheranu da bi "trebalo da se dovede u red".
Američka vojska oborila je nekoliko iranskih samoubilačkih dronova u Ormuskom moreuzu, saopštila je u subotu američka Centralna komanda (CENTCOM) u objavi na društvenoj mreži "Iks".
Prema navodima CENTCOM-a, dronovi su korišćeni u pokušaju iranskih vlasti da napadnu komercijalne brodove koji prolaze kroz moreuz.
CENTCOM je dodao da se saobraćaj kroz Ormuski moreuz "odvija nesmetano" i da ovaj strateški plovni put "ostaje otvoren za tranzit".
Iranski napadi na američke baze
Iranski mediji su u četvrtak izvestili da je Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) lansirao dronove na vazduhoplovnu bazu Ali al Salem u Kuvajtu, kao odgovor na američke udare na iranske vojne ciljeve izvedene u utorak.
Prijavljeni su i dodatni iranski napadi u Jordanu, pri čemu je IRGC saopštio da je ispalio četiri rakete na američku bazu Al Azrak, tvrdeći da se u njoj nalaze hangari za borbene avione F-35 i komandno-kontrolni centar.
Pored toga, u sredu su se u Bahreinuoglasile sirene za uzbunu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.
Iran i Tramp razmenjuju upozorenja
IRGC je u četvrtak upozorio da je spreman da pruži "razoran i odlučan" odgovor na svaki novi američki napad.
Američki predsednik Donald Tramp upozorio je u petak Iran da ne šalje dodatne dronove na brodove koji prolaze kroz moreuz, poručivši da bi Teheran "trebalo da se dovede u red".
Istog dana, iranska državna novinska agencija WANA prenela je izjavu komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a, Madžida Musavija, koji je zapretio ozbiljnim posledicama za Bliski istok ukoliko SAD destabilizuju situaciju u Ormuskom moreuzu.
- Da li ćete učiniti sveti Ormuski moreuz nebezbednim? Pretvorićemo čitav region u pakao za vas, iz srca Irana - rekao je Musavi.
(Kurir.rs/The Jerusalem Post/Preneo: V.M.)