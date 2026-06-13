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Žena koja je plivala teško je povređena u napadu ajkule na jednoj plaži u Sidnejuu subotu, saopštile su vlasti. Ovo je jedan u nizu najnovijih napada ajkula kod obala Australije.

Hitne službe pozvane su na plažu Kugi na istoku Sidneja, najvećeg grada Australije, u jutarnjim satima, nakon prijave da je 35-godišnjakinju ugrizla velika ajkula oko 30 metara od obale.

- Ženu su iz vode izvukli građani koji su joj odmah pružili prvu pomoć - navela je policija u saopštenju, dodajući da je žrtva zadobila teške povrede ruke i noge.

1/7 Vidi galeriju Žena teško povređena u napadu ajkule u Sidneju Foto: screenshot YT/newscomauhq

- Ima velike rane na nozi i rukama koje će zahtevati brojne operacije - rekao je inspektor Hitne pomoći Novog Južnog Velsa, Majk Korlis, novinarima na plaži Kugi.

Plaža Kugi i druge u oblasti opštine Randvik zatvorene su na 24 sata nakon napada.

- Sarađujemo blisko sa vladom Novog Južnog Velsa i čekaćemo instrukcije kada će plaža ponovo biti bezbedna i otvorena - izjavio je gradonačelnik Dilan Parker.

Svedok napada, Nikol Logan, rekla je za Rojters na plaži Kugi da je videla "ogromnu lokvu krvi" u vodi, zatim ženu kako pokušava da pliva i puno prskanja, nakon čega je kajakaš/surfer prišao da je izvuče.

Nedelju dana ranije, muškarac je poginuo nakon napada ajkule dok je pecao uz obalu Zapadne Australije, u još jednom smrtonosnom incidentu.

Prošlog meseca, 39-godišnji muškarac je poginuo nakon napada tokom ribolova na Velikom koralnom grebenu u Kvinslendu. Deset dana ranije, 38-godišnjak je stradao u napadu kod jednog ostrva blizu Perta u Zapadnoj Australiji.

Desetine plaža duž istočne obale Australije, uključujući i Sidnej, bile su zatvorene u januaru nakon četiri napada ajkula za dva dana. Ti incidenti su usledili nakon jakih kiša koje su zamutile vodu, privukle ajkule i smanjile vidljivost.