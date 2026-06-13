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Sjedinjene Američke Države i Iran signalizirali su u petak da se sporazum o okončanju rata približava, dok je visoki zvaničnik američke administracije rekao da su se obe strane saglasile sa dokumentom i da Vašington očekuje potpisivanje inicijalnog sporazuma u narednim danima.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da su promene još moguće, ali da okvirni sporazum pokazuje da je njegova zemlja izašla iz rata snažnija.

- Iran je pobednik rata sa SAD - rekao je on na državnoj televiziji.

1/4 Vidi galeriju Abas Aragči Foto: Khalil Hamra/AP, Khaled Elfiqi/AP, VALENTIN FLAURAUD / AFP / Profimedia

Aragči je naveo da će Iran sarađivati sa Omanom kako bi zadržao kontrolu nad saobraćajem kroz moreuz, koji je pre rata služio za transport jedne petine globalnih zaliha nafte i gasa.

- Naš mač će uvek visiti nad Ormuskim moreuzom - rekao je on.

Takozvani memorandum o razumevanju poziva na otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje američke blokade iranskih luka, rekli su izvori sa obe strane. Pregovori o iranskom nuklearnom sporazumu, koje je američki predsednik Donald Tramp naveo kao razlog za pokretanje rata, trebalo bi da se nastave odmah nakon toga.

1/5 Vidi galeriju Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

Zapadni izvor rekao je da bi potpisivanje sporazuma moglo da se dogodi već u nedelju i da bi potpisnici mogli biti američki potpredsednik Džej Di Vens i predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf, dok se Ženeva pominje kao najverovatnija lokacija za potpisivanje. Aragči je rekao da će sporazum biti potpisan na daljinu pre nego što bude objavljen.

Prema nacrtu sporazuma koji je Rojtersu opisan od strane nekoliko izvora, SAD bi odmah počele da oslobađaju milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava i ukinule sankcije na izvoz nafte, u zamenu za iransko otvaranje moreuza.

1/5 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej di Vens stigao na prvu rundu pregovora s Iranom u pakistansku prestonicu Islamabad Foto: PAKISTAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT/PAKISTAN FOREIGN MINISTRY, Jacquelyn Martin/AP POOL

O iranskom nuklearnom programu razgovaralo bi se tokom 60-dnevnog perioda pregovora. Američki zvaničnik rekao je da bi sporazum na kraju vodio ka ukidanju iranskog nuklearnog programa, dok bi zalihe visoko obogaćenog uranijuma bile uništene i uklonjene, što je ključni američki zahtev.

Predlozi uključuju i rasprave o mogućim ratnim reparacijama za Teheran, kao i odustajanje od dugogodišnjeg američkog zahteva za ograničavanje iranskog raketnog programa, navode izvori.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Uslovi takođe uključuju sistem inspekcija kako bi se obezbedilo dugoročno sprovođenje mera.

- Njihov novac neće biti pušten dok se ne dokažu. Ormuski moreuz će biti otvoren. Iran ne sme da finansira terorističke grupe - rekao je američki zvaničnik pod uslovom anonimnosti.