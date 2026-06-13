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Polako, ali sigurno, priroda bi ponovo preuzela sve ono što joj je nekada pripadalo. Kako bi to moglo da izgleda najbolje se vidi na kineskom ostrvu Gouki, u mestu Houtouvan, gde se čini kao da je vreme stalo.

Nekada živahno ribarsko selo danas je potpuno napušteno, a njegove kuće, ulice i kameni zidovi polako nestaju pod gustim zelenilom koje ih je preuzelo. Prizori izgledaju kao scene iz filma, ali zapravo je reč o stvarnom mestu koje je priroda pretvorila u jedinstvenu zelenu oazu.

Napušteno kinesko selo progutala je vegetacija Foto: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, Whitehotpix / Zuma Press / Profimedia

Ostrvo Gouki deo je arhipelaga Šengsi, koji čini gotovo 400 ostrva smeštenih istočno od kineske provincije Džeđijang. Dok mnogi pri pomisli na Kinu zamišljaju nebodere i užurbane ulice Šangaja, ovo ostrvo pruža potpuno drugačiju sliku – mirnu, pomalo jezivu i neverovatno lepu.

Loze i puzavice danas prekrivaju stare kamene kuće, uvlače se kroz prozore i vrata i stvaraju utisak da priroda polako briše tragove ljudskog prisustva. Nekadašnje ribarsko središte pretvorilo se u svojevrsnu džunglu u kojoj zelenilo dominira svakim delom sela.

Iako su neka ostrva na ušću reke Jangce poznate turističke destinacije i pravi raj za ljubitelje morskih plodova, Gouki je krenuo drugim putem. Stanovnici su ga napustili jer je ribarima postalo isplativije da žive i rade na kopnu, gde su ulov mogli lakše da prevoze i prodaju.

Nakon odlaska ljudi, priroda je počela da vraća prostor sebi. Tokom godina kuće i pomoćne zgrade postepeno su obrasle vegetacijom, stvarajući prizore koji danas privlače fotografe i znatiželjne ljude iz celog sveta.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)

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