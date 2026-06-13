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Može li zemlja postaviti fiksno ograničenje broja stanovnika? To je pitanje na koje će Švajcarska odgovoriti u nedelju kada birači izađu na birališta da se izjasne o predlogu da se broj stanovnika ograniči na 10 miliona.

Ovaj potez podržava desničarska Švajcarska narodna partija, koja ga opisuje kao "inicijativu za održivost" usmerenu na smanjenje pritiska na stanovanje, javne usluge i životnu sredinu.

Švajcarska vlada, sve ostale glavne stranke, poslovni lideri i sindikati nazvali su predlog "haotičnom inicijativom", tvrdeći da će on lišiti bolnice i hotele preko potrebnog osoblja i naštetiti teško stečenim odnosima sa Evropskom unijom, ostavljajući Švajcarsku, koja nije članica EU, izolovanom u veoma rizičnom svetu.

Švajcarsko stanovništvo je brzo poraslo od 2002. godine, kada je iznosilo 7,3 miliona. Sada ih ima 9,1 milion, od kojih je 27% stranih stanovnika.

Mnogi birači su zabrinuti zbog pretrpanih vozova, skupih stanova i rastućih troškova zdravstvene zaštite.

Šta kažu ankete?

Najnovije ankete pokazuju da bi ovo moglo biti veoma tesno glasanje.

Oni sugerišu da se birači polako približavaju glasanju protiv sa veoma malom razlikom, sa 52% protiv - ali ankete ostaju podeljene, sa 45% koji kažu da su za predlog, a značajan broj birača je još uvek neodlučan.

Helin Genis i Nils Fihter imaju mnogo toga zajedničkog, ali njihovi dijametralno suprotni stavovi o ograničavanju broja švajcarskih stanovnika ukazuju na polarizovanu prirodu ovog referenduma.

Oboje su mladi lokalni političari iz imigrantskih porodica. Fihter ima 29, a Genis 31 godinu. Helinini roditelji su poreklom iz Turske, dok je Nilsova majka iz Kanade i on ima dvojno državljanstvo.

"Izgubili smo kontrolu", žali se Fihter, koji predstavlja Švajcarsku narodnu partiju u parlamentu kantona Bern. "Nekontrolisana imigracija dovodi do toga da Švajcarska više nije Švajcarska"

On veruje da su problemi Švajcarske, za koje kaže da uključuju "nedostatak stanova, saobraćajne gužve, preopterećene škole i napregnute socijalne službe", direktna posledica imigracije.

Genis, koji je socijaldemokrata izabran u gradsko veće Berna, odbacuje ove argumente kao traženje žrtvenog jarca.

Ona je za BBC News izjavila: "Nisu migranti ti koji određuju nivoe kirije. Nisu migranti ti koji povećavaju premije zdravstvenog osiguranja. Nisu migranti ti koji donose političke odluke o stanovanju, infrastrukturi ili društvenim investicijama".

Gledanje problema "kroz prizmu migracije ne vodi do rešenja, već do podela", dodaje ona.

Kako bi funkcionisalo ograničenje od 10 miliona stanovnika?

Za birače koji se još nisu odlučili, ključno pitanje je kako bi tačno funkcionisalo ograničenje broja stanovnika.

Postavljanje strogog ograničenja broja stanovnika nije mera koju je pokušala nijedna druga zemlja, iako je Kina, kroz sada napušteno ograničenje na jedno dete, pokušala da uspori rast stanovništva.

Švajcarski predlog kaže da broj stanovnika ne sme preći 10 miliona pre 2050. godine i nalaže vladi da preduzme mere kada se dostigne brojka od 9,5 miliona.

Takvi planovi bi mogli da uključuju ograničavanje broja ljudi kojima je odobren azil u Švajcarskoj i ukidanje prava na spajanje porodica za strane radnike.

Ako bi se dostiglo ograničenje od 10 miliona, međunarodni sporazumi koje je Švajcarska potpisala, uključujući i slobodno kretanje ljudi u EU, morali bi biti raskinuti.

Strah od izolacije i narušavanja odnosa sa EU

Ova perspektiva je izazvala uzbunu u švajcarskom poslovnom udruženju, Economiesuisse.

Njen glavni ekonomista Rudolf Minš kaže da bi, ako predlog bude usvojen, Švajcarska „mogla da se suoči sa izazovima u odnosima sa Evropskom unijom“.

To je zato što Brisel već dugo upozorava zemlje koje nisu članice EU da ne mogu jednostavno da biraju prednosti jedinstvenog tržišta EU i da se izvlače iz obaveza poput slobodnog kretanja ljudi.

"EU je i dalje ubedljivo najvažniji trgovinski partner za Švajcarsku", objašnjava Minš, dodajući da je "u našem interesu da imamo stabilne i jasne odnose sa našim glavnim trgovinskim partnerom".

Švajcarski poslodavci su takođe zabrinuti zbog nedostatka radne snage i gubitka pristupa evropskoj grupi kvalifikovanih radnika. Polovina svih koji rade u švajcarskim hotelima su imigranti. Bolnice i domovi za stare takođe zavise od stranih radnika.

Švajcarska narodna partija tvrdi da imigracija u Švajcarsku samo podstiče sve veću potražnju za većim brojem bolničkih kreveta i mesta u školama, i da bi ograničavanje imigracije ublažilo pritisak.

Protivnici kažu da je ovo nerealno, ukazujući na to da je 20% švajcarskog stanovništva sada starije od 65 godina.

Mladi radnici, i mladi poreski obveznici, moraju da zapošljavaju i finansiraju potrebe starijeg stanovništva – a Švajcarska sama ne stvara te mlade radnike, upozoravaju oni.

Džon Pult, poslanik Socijaldemokrata, kaže da je njegov najveći strah od ograničenja broja stanovnika da bude "sam u ovom nestabilnom i opasnom svetu".

Švajcarska, kao i njeni susedi u Evropi, troši više na odbranu i, uprkos svojoj neutralnosti, planira bliže odbrambene veze sa susedima.

Pogođena je rastućim cenama goriva zbog ruske invazije na Ukrajinu i sukoba u Iranu. Takođe je doživela da su njeni proizvodi pogođeni kaznenim američkim tarifama.

Švajcarska bi mogla da ugrozi svoje ugovore sa EU, a moguće je i da izgubi dobru volju Brisela zajedno sa njima, upozorava Pult.

Fihter ovo odbacuje kao širenje zastrašivanja, rekavši da je "siguran da EU neće dozvoliti da se to dogodi" i tvrdeći da su sporazumi sa Švajcarskom „u potpunosti u interesu same EU“.

Ali strah od izolacije može biti odlučujući faktor za neke birače.

Švajcarci su bili užasnuti kada je Vašington uveo carine od 39% na švajcarsku robu, a sporazum o njihovom smanjenju na 15% još uvek nije finalizovan.

Sada, posteri koji pozivaju birače da odbace ograničenje broja stanovnika prikazuju američkog predsednika Donalda Trampa kako se pogrdno gleda, sa tajanstvenim profilima ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog predsednika Si Đinpinga iza njega.

"Raskinuti sa Evropom, u ovakvom trenutku?", pita naslov posta.

Fihter insistira da ograničavanje broja stanovnika predstavlja zaštitu načina života.

Rekao je: "Svako ko voli Švajcarsku, bilo sa ili bez migrantske pozadine, želi da ona ostane mesto vredno života, bezbedno i prosperitetno. Upravo to je ono što je ova inicijativa".

Ali Genis ne vidi ništa pozitivno u vezi s tim: "Ključno pitanje nije kako isključiti ljude... [već je] kako stvoriti dovoljno pristupačnih stanova, obezbediti dobre uslove rada i investirati u jaku javnu službu".