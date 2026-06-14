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Borci Hezbolaha dronovima su oštetili četiri izraelska oklopna vozila, saopštili su iz ove šiitske grupe na Telegramu.

- Dronovi kamikaze tipa Ababil, koje su lansirali borci islamskog otpora, pogodili su kolonu okupacionih snaga u selu Johmur al-Škif - navodi se u saopštenju.

- Uspešno su pogodili dva neprijateljska tenka Merkava.

Još dva oklopna vozila su onesposobljena u blizini Madždal Zuna, gde Hezbolah tvrdi da su njegove snage zaustavile napredovanje neprijateljskih trupa.

12. juna, pripadnici Hezbolaha su izveli 15 oružanih napada na izraelske patrole i vojne baze u Libanu, koristeći vođene rakete, minobacače i dronove. U Ras al-Nakuri, granatiran je hotel u kojem se nalazi štab okupacionih snaga, a u Ajtarunu je ciljan punkt za tehničko snabdevanje.

Druge operacije izvedene su u blizini sela Zutar al-Šarkija, Teir Harfa, Šama, El-Kantara, El-Kovzah i El-Edeisa.

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