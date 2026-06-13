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Građevinski radnici su u sredu otkrili horor na jednom imanju u Poljskoj. Oni su tokom radova bagerom iskopali tela 29 beba.

Patolog Magdalena H. (57), osumnjičena da je ljudske ostatke bacila ispred kuće, je uhapšena.

Sadašnji vlasnici, mladi bračni par, kupili su imanje od doktorke. Ostaci nerođenih beba otkriveni su tokom radova na renoviranju prilaza privatnog imanja.

Medicinski otpad je takođe pronađen pored embriona, uključujući blokove parafina, koji se koriste za čuvanje uzoraka tkiva za ispitivanje.

Komšije je opisuju kao "jezivu ženu"

- Među ostacima su bili ljudski fetus i drugi ostaci koji su mogli biti ljudski fetusi u ranoj fazi ili njihovi fragmenti - saopštilo je javno tužilaštvo.

Istražitelji su pretražili zemljište oko kuće tražeći dodatne dokaze. Magdalena H. je kasnije priznala da je zakopala "medicinski otpad" na imanju. Policija je zaplenila medicinske kartone i dokumenta pacijenata.

Prvobitno je objavljeno da je pronađeno najmanje 13 embriona. Međutim, kako je istraga napredovala, broj se popeo na 29. Istražitelji veruju da je doktorka zakopala fetuse u svojoj bašti umesto da ih pravilno odloži, verovatno da bi uštedela novac.

Suočava se sa kaznom zatvora do 12 godina.

Bivši komšije opisali su Magdalenu H. kao "jezivu" i "povučenu".