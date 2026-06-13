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Naslednica (26) milionskog bogatstva, pronađena je mrtva u luksuznom safari odmaralištu, dan nakon što je ubijen njen saradnik. Ceo događaj je obavijen velom misterije.

Ona je pronađena mrtva sa prostrelnom ranom u porodičnom luksuznom safari kompleksu u Južnoj Africi, samo jedan dan nakon što je na istom imanju ubijen njen bliski saradnik.

Karolin fon Rancau (26) preminula je od zadobijene prostrelne rane u ekskluzivnom lovačkom rezervatu Liuvfontajn u provinciji Limpopo u Južnoj Africi, gde njena porodica ima snažan uticaj u brodarskoj industriji.

Karolin fon Rancau Foto: Instagram

Njena smrt usledila je samo dan nakon što je finansijski menadžer Arno Koen (44), pronađen mrtav sa zadobijenom prostrelnom ranom na istom imanju, što je doprinelo da čitav slučaj bude dodatno obavijen velom misterije.

Prvobitne tvrdnje porodične brodarske kompanije navodile su da je Rancau, nemačka brodarska naslednica, poginula u saobraćajnoj nesreći 1. juna. Međutim, policija je kasnije potvrdila da su obe smrti posledica upotrebe vatrenog oružja.

Liuvfontajn safari u Južnoj Africi Foto: Screenshot

Koen je 31. maja pronađen sa smrtonosnom ranom od metka iz pištolja kalibra 9 mm. Samo nekoliko sati kasnije, pucnji su ponovo narušili mir u luksuznom kompleksu. Svedoci su navodno čuli dva pucnja iz sobe fon Rancau.

Policija je kasnije potvrdila da je i ona ubijena iz lovačke puške kalibra .357. Prema jednom svedoku kojeg citira "Bild", oružje je bilo u sefu njenog oca, dr Eberharta fon Rancaua.

Istražitelji južnoafričke policije došli su na imanje i proveli dva dana pretražujući teren, prikupljajući dokaze i ispitujući osobe koje su se nalazile u strogo kontrolisanom rezervatu.

Mesto gde se dogodilo ubistvo bogate naslednice Foto: Booking.com

Uprkos intenzivnoj istrazi, vlasti još nisu objasnile šta se tačno dogodilo i još uvek niko nije uhapšen. Dvostruko ubistvo potreslo je jednu od najpoznatijih nemačkih brodarskih dinastija.

Fon Rancau je smatrana jednom od novih lidera porodičnog poslovnog carstva iz Hamburga. Njen otac je direktor kompanije "Deutsche Afrika-Linien GmbH", koja je 2022. godine prodala svoj kontejnerski brodarski biznis kompaniji "Hapag-Lloyd".

Porodica takođe poseduje udele u kontejnerskim terminalima u Južnoj Africi. Mlada naslednica odrasla je i stasala u toj zemlji i nedavno proširila svoje posede, kupivši još dve nekretnine blizu granice sa Mozambikom.

Safari park gde je ubijena Karoiln fon Rancau Foto: Booking.com

Njoj bliski ljudi navode da je vreme provodila brinući o životinjama na imanju i da je bila strastveni lovac. Takođe je, prema navodima, bila bliska sa Koenom, koji je vodio finansije i organizovao rezervacije gostiju u lovištu.

Prema pisanju "Bilda", ona ga je prijateljima predstavljala kao "hranitelja" i "mentora". Portparol policije Malesela Ledvaba izjavio je da će obdukcije biti sprovedene kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i da li će pokrenuti dodatne istrage.