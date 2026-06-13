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Poslednjih nedelja, Iranje značajno pojačao napore da zapečati svoje zalihe uranijuma koji su bili blizu nivoa pogodnog za izradu nuklearne bombe.

Naime, prema navodima pet izvora upoznatih sa američkim obaveštajnim podacima, Iran je namerno porušio tunele i minirao ulaze u podzemne nuklearne komplekse eksplozivnim napravama.

Pristup zalihama od oko pola tone visoko obogaćenog uranijuma sada je znatno teži, opasniji i vremenski zahtevniji nego pre samo mesec dana, kada je predsednik Donald Tramp javno signalizirao da bi mogao da naredi američkoj vojsci da ga zapleni, navode izvori.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Nove iranske fortifikacije dodatno komplikuju predloženi dogovor Trampove administracije sa Teheranom o uklanjanju i uništavanju uranijuma, a postavlja se i pitanje ko bi preuzeo opasan zadatak njegovog izvlačenja.

Tramp je više puta izjavio da je obezbeđivanje ovog materijala prioritet SAD u tekućim pregovorima o okončanju rata i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, koji je Iran faktički zatvorio.

Prema visokom zvaničniku administracije koji je u petak informisao novinare, dve strane se približavaju dogovoru koji bi obavezao Iran da preda svoj obogaćeni uranijum SAD. On bi bio uništen na licu mesta, a zatim iznet iz zemlje, naveo je zvaničnik.

1/3 Vidi galeriju Satelitski snimci nuklearnog kompleksa u Isfahanu Foto: Telegraph.co.uk

Međutim, američki i iranski zvaničnici daju različite verzije tog okvirnog dogovora, a njegovi tačni uslovi i dalje nisu jasni. Navodni tekst nacrta sporazuma procurio je u petak, što je izazvalo oštru reakciju Trampa na društvenim mrežama.

Čak i za same Irance, navodi nekoliko izvora, uklanjanje obogaćenog materijala sada je teško i opasno i zahteva tešku mehanizaciju i deminiranje.

- Ako je ovaj izveštaj tačan, to bi definitivno zakomplikovalo izvlačenje visoko obogaćenog uranijuma - rekao je Skot Roker, koji je vodio Kancelariju za uklanjanje nuklearnog materijala od 2017. do 2021. godine.

1/3 Vidi galeriju Nuklearno postrojenje Natanz Foto: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT/MAXAR TECHNOLOGIES

Mogućnost prikrivanja obogaćenog uranijuma

On je upozorio da bi to moglo omogućiti Iranu da oteža proveru usklađenosti sa dogovorom.

Ako pregovarači "zahtevaju da Iran prebaci celu zalihu na centralnu lokaciju radi verifikacije i konačnog uklanjanja ili razblaživanja materijala", to bi prebacilo odgovornost na Teheran da obezbedi potpunu evidenciju obogaćenog uranijuma, rekao je Roker.

Međutim, dodao je da bi u tom slučaju postojala bojazan da bi Iran mogao da tvrdi da je deo materijala nepovratno izgubljen.

- Ne bismo imali potpunu sigurnost da Iran u budućnosti ne bi mogao ponovo da mu pristupi - rekao je on.

1/3 Vidi galeriju Iranska Pijuk planina u blizini nuklearnog postrojenja Natanz Foto: Printscreen/Youtube, Satellite image ©2026 Vantor

Lokacije i raniji planovi zaplene

Međunarodna zajednica veruje da se većina zaliha nalazi u urušenim tunelima u nuklearnom kompleksu Isfahan u centralnom Iranu, dok se deo materijala nalazi i na drugim lokacijama.

Sredinom maja, vojska je bila spremna da sprovede operaciju zaplene nuklearnog materijala, ali je ona ocenjena kao previše rizična, ranije je izvestio CNN.

Od tada je Iran dodatno ojačao lokacije na kojima se veruje da je visoko obogaćeni uranijum zakopan pod zemljom.

Tramp je ranije priznao opasnost pokušaja zaplene silom i izrazio sumnju da bi Iranci mogli da pristupe materijalu bez da američke obaveštajne službe to primete.

- Tačno znamo šta se dešava. Niko nije ni blizu toga - rekao je Tramp u intervjuu.

Međutim, prema oceni dva izvora, javna rasprava o uranijumu kao potencijalnoj meti mogla bi podstaći Iran da dodatno ojača svoje položaje.

1/6 Vidi galeriju Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dalji pregovori i tehnički izazovi

Čak iako dogovor između Teherana i Vašingtona bude potpisan narednih nedelja, očekuju se dodatni tehnički pregovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa.

Uklanjanje uranijuma iz zemlje verovatno bi zahtevalo angažovanje specijalizovanog mobilnog nuklearnog tima u okviru američke Nacionalne administracije za nuklearnu bezbednost u Nacionalnoj laboratoriji Oak Ridž u Tenesiju.

CNN je ranije izvestio da su visoki američki pregovarači Džared Kušner i Stiv Vitkofposetili laboratoriju ranije ovog meseca.