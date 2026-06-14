IZRAEL NAREDIO HITNU EVAKUACIJU 20 MESTA! "Svako ko se nalazi u blizini boraca Hezbolaha, njihovih objekata ili municije dovodi svoj život u opasnost" (FOTO)
Izraelska vojska je saopštila da je od petka uveče zabeleženo nekoliko napada dronovima libanske milicije Hezbolahna sever Izraela.
Portparol izraelske vojske Avičaj Adrae objavio je na društvenoj mreži Iks, na arapskom jeziku, da stanovnici moraju odmah da napuste svoje domove radi sopstvene bezbednosti i da se presele severno od reke Zahrani.
- Svako ko se nalazi u blizini boraca Hezbolaha, njihovih objekata ili municije dovodi svoj život u opasnost - napisao je.
Za sada nije poznato koliko je ljudi obuhvaćeno naredbom za evakuaciju.
Izraelska vojska je prethodno saopštila da je izdato nekoliko upozorenja na vazdušne napade u severnom Izraelu zbog sumnje na napade dronovima Hezbolaha. Među pogođenim područjima bili su pogranični gradovi Metula i Misgav Am.
Primirje između Izraela i libanske vlade na snazi je od aprila. Aktuelni sukob vodi se između Izraela i milicije Hezbolah, koju podržava Irani koja odbija pregovore sa Izraelom.
I Izrael i Hezbolah međusobno se optužuju za kontinuirano kršenje odredbi sporazuma o prekidu vatre. Izraelske trupe raspoređene su u južnom Libanu i jednostrano su određena područja proglasile "bezbednosnim zonama".