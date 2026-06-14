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Izraelska vojska je saopštila da je od petka uveče zabeleženo nekoliko napada dronovima libanske milicije Hezbolahna sever Izraela.

Portparol izraelske vojske Avičaj Adrae objavio je na društvenoj mreži Iks, na arapskom jeziku, da stanovnici moraju odmah da napuste svoje domove radi sopstvene bezbednosti i da se presele severno od reke Zahrani.

- Svako ko se nalazi u blizini boraca Hezbolaha, njihovih objekata ili municije dovodi svoj život u opasnost - napisao je.

Za sada nije poznato koliko je ljudi obuhvaćeno naredbom za evakuaciju.

Izraelska vojska je prethodno saopštila da je izdato nekoliko upozorenja na vazdušne napade u severnom Izraelu zbog sumnje na napade dronovima Hezbolaha. Među pogođenim područjima bili su pogranični gradovi Metula i Misgav Am.

1/10 Vidi galeriju Posledice izraelskih napada na jugu Libana Foto: AP

Primirje između Izraela i libanske vlade na snazi je od aprila. Aktuelni sukob vodi se između Izraela i milicije Hezbolah, koju podržava Irani koja odbija pregovore sa Izraelom.

1/15 Vidi galeriju Izrael Liban Foto: AP/Hussein Malla, EPA/Wael Hamzeh, AP/Hassan Ammar, EPA str, AP/Baz Ratner