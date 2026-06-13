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Na Lukaninjivskom trgu u Kijevu, bela slova na znaku prometnog Mekdonaldsa su se istopila od toplote požara koji je zahvatio obližnji tržni centar tokom najnovijeg velikog napada 24. maja.

Uprkos tome, restoran je obično pun, sve dok sirena za vazdušnu opasnost ne pošalje osoblje i kupce niz pokretne stepenice u dubine obližnje metro stanice. Najnovija eksplozija je urušila deo plafona metroa i ispunila perone gustom prašinom, izveštava Gardijan.

Najteže pogođeni okrug u Kijevu

Mekdonalds je pogođen tri puta samo ove godine, a jedan stanovnik Kijeva se našalio da je logo zlatnih lukova postao "simbol otpora".

Toplotne mape koje prikazuju učestalost vazdušnih napada na Kijev pokazuju da je područje oko Lukjanivskog trga i šireg Ševčenkivskog okruga najteže pogođeno u poslednje četiri godine.

Meštani kažu da se situacija samo pogoršala poslednjih meseci. U ovom ogromnom i prostranom gradu, gde se tragovi ratnog razaranja često gube u prostoru, ovaj kutak Kijeva više podseća na scene sa mnogo bliže linije fronta.

Očigledan razlog za to je preko puta ulaza u metro: duga, crvena, ruševinska fasada razorene fabrike Artem, bivšeg proizvođača oružja, sada uglavnom uništena i delimično prekrivena ogromnim muralom.

Ali nedavni masovni napadi pogodili su civilne mete. Staklena kula koja se nadvija nad ulicom izgubila je većinu prozora. Nekoliko izgorelih automobila stoji pored puta. Ulazni hol metroa, pogođen pet puta, zakovan je daskama na velikim površinama, dok prolaznici zastaju da gledaju izgorelu i uništenu zgradu.

1/39 Vidi galeriju Masovni ruski napad raketama i dronovima na rusku prestonicu Kijev, ubijeno najmanje 24 i ranjeno 48 ljudi Foto: Efrem Lukatsky/AP, Evgeniy Maloletka/AP, MAXYM MARUSENKO/EPA

Život pod stalnom pretnjom

Osim metro stanice i restorana, većina aktivnosti u okrugu sada se usredsređuje na malu pijacu sa tezgama cveća i povrća koja i dalje radi ispod jedne od uništenih zgrada.

Uz kafu pre posla, Anastasija Primak (23), menadžerka proizvoda koja živi u obližnjoj stambenoj zgradi, priča svoju priču.

- Preselila sam se u Kijev iz Nikopolja pre dve godine zbog stalnog granatiranja. A sada poslednjih nekoliko meseci imamo masovna bombardovanja ovde - kaže ona.

Prvo je bio napad dronom na krov obližnje stambene zgrade 28. aprila.

1/15 Vidi galeriju Kijev bez grejanja i struje Foto: Danylo Antoniuk/AP

- Mislila sam da sam čula avione. Onda sam rekla sebi: 'Ne mogu biti avioni, zbog rata.' Onda sam pogledala napolje i videla eksploziju na krovu - seća se Primak. "Dijagnostikovan mi je teški anksiozni poremećaj. Stalno se osećam anksiozno bez razloga i imam napade panike".

Pokazuje sliku na telefonu pogleda sa prozora svog stana. Ispod se vidi zgrada, sa prozora koji se šire plamenom.

- Prošlog meseca bili su ovi ogromni udari. Moj dečko me je odveo u sklonište i molila sam se, iako ne verujem u Boga. Sada ga molim da se preseli u Lavov. Onda je komšiluk ponovo pogođen pre nekoliko nedelja. To je tačno ispred moje zgrade - kaže ona, pokazujući snimak srušenih zgrada.

- Kažem prijateljima da izgleda kao Černobilj. Ovde postaje sve opasnije. Spavam sklupčana u fetalnom položaju jer se plašim da će me pogoditi dron ili raketa. Želim da me ubije odjednom. Ne želim da izgubim ruku ili nogu - objašnjava Primak.

1/5 Vidi galeriju ruski napad na Kijev Foto: Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Eskalacija vazdušnog rata

Šteta u ovom jednom naselju služi kao upozorenje u kom pravcu ide dugotrajni i eskalirajući vazdušni rat između Rusije i Ukrajine. Zvaničnici Kremlja i Vladimir Putin signalizirali su nameru Rusije da pokrene teže i "sistematske" napade na ukrajinske gradove.

Eskalacija ruskih raketnih pretnji Kijevu i drugim gradovima dolazi u trenutku kada Moskva pokušava da iskoristi globalnu nestašicu raketa presretača – posebno sistema Patriot – koju je pogoršao američko-izraelski rat protiv Irana.

Sedeći za svojom tezgom sa cvećem, Faina Poliščuk kaže da, iako se većina prodavaca vratila, više nema kupaca.

- Opasno je. Nakon poslednjeg velikog napada u maju, većina mojih kolega je plakala i bila nervozna. Prvih nekoliko dana nisu želeli da se vrate. Ali za ovo živim - Kaže Faina koja je videla poslednji udar sa prozora svog stana.

- Cela zgrada se tresla. Otišla sam u sklonište, a tamo mi je jedan mladić pokazao na mobilnom telefonu šta se dešava. Rekao je da sve gori - priča Faina koja kaže da će ostati bez obzira na sve i izražava optimizam.