OČEKUJE SE DOLAZAK OGROMNOG BROJA LJUDI: Poznato kada će biti sahranjen ubijeni vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei
Ubijeni vrhovni verski vođa Irana ajatolah Sejed Ali Hamnei biće sahranjen 9. jula u svetilištu Imama Reze, ogromnom verskom kompleksu u iranskom gradu Mašhad, nakon višednevnih oproštajnih i pogrebnih ceremonija u više gradova, saopštila je kancelarija zadužena za očuvanje i objavljivanje njegovog dela, prenosi iranska TV Press.
Prema objavljenom rasporedu, oproštajne ceremonije održaće se 4. i 5. jula u Teheranu u kompleksu džamije Imama Homeinija, dok je za 6. jul planirana pogrebna povorka u Teheranu. Dan kasnije, 7. jula, slična procesija biće održana u svetom gradu Kom.
Finalna ceremonija zakazana je za 9. jul u Mašhadu, gde će Hamnei biti sahranjen u kompleksu svetilišta Imama Reze.
Organizatori su pozvali građane i vernike da prisustvuju ceremonijama, uz poruku da će ključnu ulogu u organizaciji imati javnost i verske strukture. U saopštenju se navodi da se očekuje masovno prisustvo javnosti.
Iranska vlada je 1. marta potvrdila da je lider Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamnei ubijen dan ranije u napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, prenosi Tanjug.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)