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Ubijeni vrhovni verski vođa Irana ajatolah Sejed Ali Hamnei biće sahranjen 9. jula u svetilištu Imama Reze, ogromnom verskom kompleksu u iranskom gradu Mašhad, nakon višednevnih oproštajnih i pogrebnih ceremonija u više gradova, saopštila je kancelarija zadužena za očuvanje i objavljivanje njegovog dela, prenosi iranska TV Press.

1/20 Vidi galeriju ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Prema objavljenom rasporedu, oproštajne ceremonije održaće se 4. i 5. jula u Teheranu u kompleksu džamije Imama Homeinija, dok je za 6. jul planirana pogrebna povorka u Teheranu. Dan kasnije, 7. jula, slična procesija biće održana u svetom gradu Kom.

Finalna ceremonija zakazana je za 9. jul u Mašhadu, gde će Hamnei biti sahranjen u kompleksu svetilišta Imama Reze.

1/10 Vidi galeriju Ali Hamnei Foto: EPA Handout Handout, Serhii Milientiev / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock, Iranian Supreme Leader'S Office/ / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP, EPA Iranian Supreme Leader Office

Organizatori su pozvali građane i vernike da prisustvuju ceremonijama, uz poruku da će ključnu ulogu u organizaciji imati javnost i verske strukture. U saopštenju se navodi da se očekuje masovno prisustvo javnosti.

Iranska vlada je 1. marta potvrdila da je lider Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamnei ubijen dan ranije u napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, prenosi Tanjug.