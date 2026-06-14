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Pet indijskih vojnika je poginulo kada se transportni avion srušio tokom rutinskog trenažnog leta u severoistočnoj državi Asam, saopštili su zvaničnici. Transportni avion AN-32 srušio se u blizini oblasti Džorhat u Asamu, saopštila je vojska Indije na društvenoj mreži Iks.

U martu su dva indijska pilota poginula kada se borbeni avion Suhoj Su-30MKI srušio tokom rutinske trenažne misije u Asamu.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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