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Žuti nivo uzbune za vazdušnu opasnost, koji je u subotu ujutru podigao na noge stanovnike okruga Viljnus i aktivirao NATO lovce, ukinut je neposredno pre 11 časova nakon što je utvrđeno da je potencijalna pretnja zapravo bila meteorološki balon koji je u litvanski vazdušni prostor uleteo iz pravca Belorusije.

Drama je počela rano ujutru kada su litvanski radarski sistemi registrovali nepoznati objekat koji je prešao državnu granicu.

S obzirom na to da je početni radarski potpis objekta u potpunosti odgovarao karakteristikama vojne bespilotne letelice, nadležne službe su odmah pokrenule protokole za vanredne situacije.

U okviru misije NATO vazdušne policije, borbeni avioni su hitno podignuti u vazduh kako bi presreli i, ukoliko bude potrebno, neutralisali pretnju. Istovremeno, stanovnicima Viljnuskog regiona stigla su hitna upozorenja na mobilne telefone u kojima su pozvani na smirenost i budnost. Sve vreme praćen je samo jedan objekat.

Brza identifikacija i povratak u "belu zonu"

Nakon detaljnog praćenja i analize, utvrđeno je da se ne radi o dronu, već o meteorološkom balonu, nakon čega je opasnost prekinuta. Građanima je ubrzo stiglo novo obaveštenje sa porukom "Sve je u redu2, čime je status opasnosti vraćen u beli nivo, a stanovnici su obavešteni da se mogu vratiti normalnim aktivnostima.

Ministar odbrane Robertas Kaunas potvrdio je medijima da je sistem reagovao pravilno na objekat koji je pokazivao sumnjive karakteristike.

- Ispostavilo se da je radarski kontakt, koji je pokazivao karakteristike koje odgovaraju bespilotnoj letelici, bio meteorološki balon koji je uleteo u naš vazdušni prostor - izjavio je ministar Kaunas.

Šef Nacionalnog centra za upravljanje krizama, Vilmantas Vitkauskas, istakao je za televiziju LRT da je primarni radarski potpis opravdao podizanje borbenih snaga, ali je i poslao upozorenje javnosti za naredni period.

- Objekat je identifikovan najverovatnije kao meteorološki balon, a ne kao dron. Ipak, preporučujemo građanima da ostanu oprezni, jer se slični objekti mogu ponovo pojaviti. Savetujemo stanovnicima da drže mobilne telefone pri ruci sa uključenim zvukom kako bi blagovremeno dobijali sva buduća upozorenja - rekao je Vitkauskas, dodajući da bi u slučaju novog incidenta ljudi tako imali dovoljno vremena da razmisle gde se nalazi najbliže sklonište.

Kako funkcioniše sistem uzbunjivanja u Litvaniji?

Litvanija koristi strogo definisan trostepeni sistem upozoravanja na vazdušne pretnje. Današnji incident ponovo je aktuelizovao zvanične preporuke civilne zaštite o ponašanju u kriznim situacijama.

Prema uputstvima, skloništa pružaju kratkoročnu zaštitu (do nekoliko sati) tokom vazdušne pretnje, štiteći građane od direktne i indirektne vatre tokom vojne agresije – uključujući udare aviona, raketa, artiljerije, kao i od fragmenata, krhotina i udarnih talasa.

Kao pogodna mesta označeni su podzemni parkinzi, garaže i podrumi u stambenim i javnim zgradama, pešački podvožnjaci, tuneli, kao i svlačionice i skladišta izgrađena od nezapaljivih materijala.