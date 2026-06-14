Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Libanska vojska je povukla vojnike iz baze na jugu Libananakon što su izraelske trupe napredovale u okolini, izjavili su vojni zvaničnici, a mediji javljaju da su dve osobe poginule.

Odlazak iz kasarne u Kfar Tebnitu dogodio se nakon što jeizraelska vojska izdala upozorenje o evakuaciji za oko 20 lokacija, uključujući grad Nabatiju.

Libanska Nacionalna novinska agencija javila je da su dve osobe poginule u vazdušnim napadima na više sela na jugu Libana.

Visoki libanski vojni zvaničnik rekao je za AP da je libanska vojska pomerila svoje snage iz kasarne u Kfar Tebnitu nakon upada izraelskih snaga u to područje.