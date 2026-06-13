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U ukrajinskom napadu dronom poginula je jedna osoba, a izazvan je i požar na morskom terminalu u južnoj ruskoj luci Temrjuk, u Krasnodarskom kraju, saopštio je guverner Venjamin Kondratjev na aplikaciji Telegram.

Ukrajinanastavlja da napada rusku energetsku infrastrukturu dok su mirovni pregovori o okončanju rata u Ukrajini u zastoju.

Temrjuk je i ranije bio meta ukrajinskih dronova, krajem maja, kada je bezbednosna služba u Kijevu saopštila da je pogodila gasni terminal u toj luci.

U odvojenom napadu danas je izbio požar u industrijskoj zoni Kotovskog okruga u Volgogradskoj oblasti, saopštile su regionalne vlasti, pozivajući se na guvernera Andrej Bočarov.

Bočarov nije izneo detalje o pričinjenoj šteti niti je precizirao koji su objekti pogođeni.

Agencija Rojters je 1. juna izvestila da je rafinerija nafte u Volgogradu, u vlasništvu Lukoil, na jugu Rusije, obustavila preradu nafte od 29. maja nakon napada ukrajinskog drona.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

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