DRAMATIČAN SNIMAK UKRAJINSKOG NAPADA NA RUSIJU, IMA MRTVIH: Ljudi se sunčaju, a onda čuju ZLOSLUTNI ZVUK, usledila je strahovita EKSPLOZIJA (VIDEO)
U ukrajinskom napadu dronom poginula je jedna osoba, a izazvan je i požar na morskom terminalu u južnoj ruskoj luci Temrjuk, u Krasnodarskom kraju, saopštio je guverner Venjamin Kondratjev na aplikaciji Telegram.
Ukrajinanastavlja da napada rusku energetsku infrastrukturu dok su mirovni pregovori o okončanju rata u Ukrajini u zastoju.
Temrjuk je i ranije bio meta ukrajinskih dronova, krajem maja, kada je bezbednosna služba u Kijevu saopštila da je pogodila gasni terminal u toj luci.
U odvojenom napadu danas je izbio požar u industrijskoj zoni Kotovskog okruga u Volgogradskoj oblasti, saopštile su regionalne vlasti, pozivajući se na guvernera Andrej Bočarov.
Bočarov nije izneo detalje o pričinjenoj šteti niti je precizirao koji su objekti pogođeni.
Agencija Rojters je 1. juna izvestila da je rafinerija nafte u Volgogradu, u vlasništvu Lukoil, na jugu Rusije, obustavila preradu nafte od 29. maja nakon napada ukrajinskog drona.