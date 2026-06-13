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Nova saznanja iz istrage o smrti osnivača modne imperije Mango, Isaka Andika, šokirala su špansku javnost. Tužioci su obelodanili privatne SMS poruke iz telefona pokojnog milijardera koje otkrivaju duboke i toksične tenzije unutar porodice, kao i Isakov jeziv strah – verovao je da je njegov sin "sposoban da ga ubije".

Podsetimo, Isak Andik (71) preminuo je u decembru 2024. godine nakon fatalnog pada u jarugu tokom planinarenja na planini Monserat u blizini Barselone.

Džonatan od samog početka negira krivicu i tvrdi da je reč o tragičnoj nesreći.

1/10 Vidi galeriju Hapšenje Džonatana Andika, sina Isaka Anika, osnivača brenda Mango Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Nisam iznenađen što misliš da mogu da te ubijem"

Katalonska policija uspela je da povrati obrisane prepiske koje su otac i sin razmenjivali mesecima pre tragedije. Poruke iz jula 2024. godine svedoče o potpunom slomu njihovog odnosa:

"Ne iznenađuje me što si mislio da sam sposoban da te ubijem", napisao je Džonatan ocu u jednoj od poruka.

U drugoj prepisci iz istog meseca dodao je: "Sada razumem da je bilo nemoguće popraviti naš odnos; nisam iznenađen što je konopac konačno pukao".

Finansijski motiv i pretnja razbaštinjenjem

Istražitelji veruju da je motiv za zločin finansijske prirode.

Materijal izuzet iz telefona, uključujući i prepiske sa porodičnim terapeutom, pokazuje da su tenzije eskalirale kada je Džonatan saznao da otac planira da značajan deo poslovnog carstva prepiše dobrotvornoj fondaciji, čime bi sin praktično bio lišen ogromnog nasledstva.

1/4 Vidi galeriju Isak Andik Foto: Lorena SopêNa / Zuma Press / Profimedia, Profimedia, LLUIS GENE / AFP / Profimedia

Forenzičari ruše verziju osumnjičenog: Pad je bio isceniran?

U podnesku koji je predat sudu, tužilaštvo je iznelo niz dokaza koji direktno protivureče Džonatanovim izjavama, a koji se baziraju na geolokacijskim podacima i forenzičkim analizama sa terena.

Specijalizovana planinska policijska jedinica pregledala je mesto nesreće čak četiri puta. Eksperti su zaključili da trag klizanja na tlu nije rezultat spontanog pada, već da je "veštački izazvan" i isceniran kako bi simulirao nesrećan slučaj. Na tlu je uočen nameran, snažan pritisak.

Istraga je utvrdila da je Džonatan pre očeve smrti čak tri puta sam obišao istu, specifičnu planinarsku rutu.

Džonatan je u prvoj izjavi policiji 2024. godine tvrdio da je hodao nekoliko koraka ispred oca, koji je zastao da fotografiše telefon, te da je samo čuo odron kamenja i video telo kako se kotrlja.

Međutim, u kasnijem iskazu je tvrdio da je otac telefon koristio isključivo na samom početku staze, što je unelo ozbiljnu sumnju u verodostojnost njegove priče.

Rizik od bekstva i ostavka u kompaniji

U petak su se tužioci oštro usprotivili zahtevu odbrane da se Džonatanu ukunu ograničenja putovanja.

Istaknuto je da osumnjičeni, zbog svog "izuzetno visokog ekonomskog kapaciteta" i težine kazne koja mu preti, predstavlja ozbiljan rizik od bekstva iz zemlje.