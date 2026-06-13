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Sporazum između Mađarske i Ukrajine o obrazovnim, kulturnim i jezičkim pravima Mađara u Zakarpatju postao je i zvaničan, objavio je danas mađarski premijer Peter Mađarna svom Fejsbuk nalogu.

"Ukrajinska strana je pristala da ispuni sve tačke sporazuma u zvaničnom protokolu i uvrstila je taj sporazum u ukrajinski akcioni plan EU o etničkim manjinama. Uspeli smo da rešimo ovo pitanje za samo nekoliko nedelja, što Orbanova vlada nije uspela za deset godina", izjavio je mađarski premijer, prenosi agencija MTI.

Mađar je ocenio da je sporazum "još jedan ogroman korak ka garantovanju jezičkih, obrazovnih, kulturnih i političkih prava zakarpatskih Mađara" i ukazao da je raniji sporazum postignut na nivou eksperata sada odobren i na političkom nivou.

Mađar je naveo da je odluka Ukrajine da uključi ovaj sporazuma u akcioni plan EU značila da je ispunjavanje obaveza u vezi sa rešavanjem pitanja prava zakarpatskih Mađara sada postalo deo evropske agende i očekivanje EU.

On je dodao da će Evropska komisija i Evropski savet pratiti sprovođenje ovog sporazuma i dodao da ukoliko Ukrajina ne ispuni svoje obaveze na vreme neće moći da nastavi proces pristupanja Evropskoj uniji.

Kurir.rs/Agencije

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