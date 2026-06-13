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Ukrajina je potvrdila da će značajno povećati plate svojim vojnicima i nastojati da privuče više stranih boraca, objavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Odluka dolazi u trenutku kada se ukrajinska vojska suočava sa ozbiljnim nedostatkom osoblja nakon četiri godine iscrpljujućeg rata sa Rusijom.

Vlada u Kijevu je u maju objavila da će razmotriti mere za jačanje vojnog osoblja nakon što su mirovni pregovori sa Rusijom zastali.

Nakon sastanka sa ključnim ministrima, ukrajinski predsednik je potvrdio dogovor o daljoj transformaciji vojske.

- Dogovorili smo se kako da povećamo finansijsku otpornost naše odbrane. Kabinet ministara će odobriti konkretan mehanizam, a vlada bi trebalo da počne sa isplatama prvih novih vojnih jedinica već u junu - rekao je Zelenski.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Udvostručene plate

Ove mere su odgovor na rastuće izazove sa kojima se Ukrajina suočava u popunjavanju svojih redova. Priliv dobrovoljaca je znatno manji u poređenju sa početkom rata, a prisilna mobilizacija nailazi na otpor i probleme poput korupcije i izbegavanja regrutacije. Kao odgovor na to, Ukrajina je već snizila starosnu granicu za regrutaciju sa 27 na 25 godina.

Reforme se finansiraju zajmom Evropske unije od 90 milijardi evra, koji je povećao budžet za odbranu na rekordnih 4,4 biliona grivni, odnosno oko 97 milijardi dolara. Očekuje se da će sredstva početi da pristižu ovog meseca.

Prema rečima Zelenskog, osnovna vojna plata će se povećati za trećinu na 30.000 grivni (oko 600 evra), u skladu sa prosečnom platom u zemlji, koja je tokom rata stalno rasla zbog nedostatka radne snage.

Najveće povećanje će osetiti pešadijci na frontu. Njihov prosečan mesečni prihod će dramatično porasti na 300.000 grivni, odnosno oko 6.000 evra, u poređenju sa trenutnih 100.000 do 150.000 grivni.

Pored toga, uvode se novi ugovori na određeno vreme, izveštava Gardijan, na deset, 14 ili 24 meseca za borbenu dužnost. Promena ima za cilj da obezbedi veću predvidljivost za vojnike, od kojih mnogi služe bez definisanog datuma demobilizacije od početka invazije.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Povećano regrutovanje stranih dobrovoljaca

Predsednik Zelenski je takođe naredio stvaranje znatno više mogućnosti za strane dobrovoljce da se pridruže ukrajinskoj vojsci i otvaranje dodatnih kanala za regrutaciju. Prema procenama ukrajinskih vojnih publikacija, oko deset hiljada stranih dobrovoljaca iz više od 70 zemalja pridružilo se ukrajinskoj vojsci od početka rata.

Novi cilj je da stranci popune između 30 i 50 procenata činova u jurišnim jedinicama i pešadiji. Paralelno sa ovim merama, Ukrajina je takođe uvela digitalni sistem pod nazivom "Rezerva+" kako bi modernizovala i pojednostavila proces vojne registracije i mobilizacije. Ovaj sistem je povezan sa drugim državnim registrima kako bi se automatski proverili podaci i smanjila mogućnost izbegavanja vojnih obaveza.

Uprkos ovim naporima, nedostatak osoblja ostaje kritičan problem, koji neki komandanti na terenu vide kao značajniji od nedostatka municije.

Dok Kijev jača svoje snage, ruski predsednik Vladimir Putin je izjavio da su sve češći napadi dronova na Rusiju od strane Ukrajine usmereni na "sejanje konfuzije" i nanošenje štete ekonomiji zemlje.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Printscreen/Youtube/Kyiv Independent

Poslednjih meseci, Ukrajina je izvodila napade dublje na rusku teritoriju, redovno ciljajući rafinerije nafte i izvozne centre.

"Njihov cilj je da stvore podelu u ruskom društvu, da poseju konfuziju i da nanesu ekonomsku štetu. Ali neće uspeti", rekao je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa trupama u Kremlju.

Njegovi komentari su usledili samo nekoliko sati nakon što je Kijev saopštio da je pogodio veliku rafineriju nafte više od hiljadu kilometara od linije fronta. Putin je priznao da su ukrajinski udari izazvali "ekonomsku štetu", ali je insistirao da se "sve brzo obnavlja".

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Guverner ruskog pograničnog regiona Brjanska izvestio je da je jedna osoba poginula, a druga povređena u napadu dronom, dok je Ministarstvo odbrane saopštilo da su ruske protivvazdušne jedinice oborile 185 ukrajinskih dronova u periodu od 12 sati.

Na diplomatskom frontu, ambasadori 27 zemalja članica Evropske unije složili su se o pokretanju pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, a prva faza bi trebalo da počne u ponedeljak. Članstvo u EU je ključni strateški cilj predsednika Zelenskog.