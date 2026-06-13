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Ribolovci iz Varne izvukli su iz Dunava rekordera, džinovskog soma dugog gotovo tri metra! Reč je o jednom od većih primeraka zabeleženih u poslednjim godinama u ovom delu reke.

Riba nije bila izmerena, pa tačna težina ostaje nepoznata, ali se prema procenama očevidaca pretpostavlja da prelazi 150 kilograma.

"Monstrum" iz Dunava

Tokom borbe, som je, prema navodima ribara, više puta povukao gotovo celu strunu sa mašinice, što je ozbiljno testiralo i opremu i iskustvo učesnika u ribolovu.

Prema ihtiološkim tabelama, evropski somovi dužine između 250 i 260 centimetara mogu biti teški između 110 i 135 kilograma i stari više od 35 godina, što sugeriše da je ovaj ulov verovatno još stariji i teži od proseka.

Stručnjaci navode da ovako veliki primerci predstavljaju retkost i da su jedan od najimpresivnijih ulova na bugarskom delu Dunava u poslednjim godinama.

Jedan od najvećih somova u regionu

Ovaj ulov već se opisuje kao jedan od najznačajnijih ribolovačkih uspeha u poslednje vreme, a ribari ističu da će im ovaj događaj ostati kao nezaboravno iskustvo.