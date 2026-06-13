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Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bageinegirao je danas da ćesporazum Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama biti potpisan u nedelju.

"Potpisivanje memoranduma sa Sjedinjenim Državama u Islamabadu neće biti u nedelju", rekao je on, prenosi Rojters.

Kako je naveo, mogućnost potpisivanja memoranduma sa SAD u ​​narednim danima se ne može isključiti, ali je dodao da je "potreban oprez" u vezi sa bilo kakvim izjavama o datumu potpisivanja "zbog oklevanja druge strane".

Visoki iranski zvaničnici obeležili su danas prvu godišnjicu Dvanaestodnevnog rata koji je počeo 13. juna 2025. godine izraelskim vazdušnim napadima u kojima je ubijeno nekoliko visokih vojnih komandanata, zvaničnika i nuklearnih naučnika, preneli su iranski mediji.

Prvi čovek iranskog pravosuđa Golam Hosein Mohseni-Edžej objavio je na društvenim mrežama da je neverovatno nacionalno jedinstvo u islamskom Iranu ostavilo svet zapanjenim i zbunjenim, prenosi iranska državna televizija PressTV.

1/6 Vidi galeriju Iran rat u Iranu Foto: Vahid Salemi/AP

"Ova čvrsta kohezija i jedinstvo doneli su dodatnu snagu odvraćanja našoj zemlji. Moramo zaštititi ovu nacionalnu solidarnost i ne dozvoliti zlonamernicima da se infiltriraju u ujedinjene redove iranske nacije", navodi se u objavi Mohseni-Edžeja koji je poručiuo da Iran "nema apsolutno nikakvo poverenje u Amerikance.

Gotovo istovremeno, premijer Pakistana Šehbaz Šarifocenio je da se očekuje da će mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država biti finalizovan u naredna 24 sata.

"Bliži smo mirovnom sporazumu nego ikad ranije. Sa očekivanim završetkom u naredna 24 sata, Pakistan se priprema za elektronsko potpisivanje mirovnog sporazuma odmah nakon toga, nakon čega će uslediti razgovori na tehničkom nivou sledeće nedelje", naveo je on na platformi Iks.

Šarif je zahvalio SAD i Iranu na, kako je naveo, "kontinuiranoj posvećenosti tokom pregovora", kao i partnerima u regionu na podršci procesu. "Uvereni smo da će ovaj istorijski mirovni sporazum postaviti čvrst temelj za trajni mir", poručio je predsednik pakistanske vlade.