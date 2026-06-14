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Kamerom je zabeležen zastrašujući trenutak kada se ruski dron kamikaza pretvorio u vatrenu loptu nakon što je oboren na nebu tokom jednog venčanja u Ukrajini.

Šokantan snimak prikazuje trenutak kada kamikaza-dron eksplodira tik iznad šume, dok zapaljeni ostaci padaju ka zemlji. Mlada i mladoženja su u neverici i užasu posmatrali dramatično presretanje u vazduhu koje je pretilo da im potpuno uništi najvažniji dan u životu.

Na video-zapisu se jasno čuje mlada u venčanici kako uznemireno govori: "Oh, sada će negde pasti".

Samo nekoliko trenutaka kasnije, nakon što je nebom odjeknula još jedna zaglušujuća eksplozija, ona očajnički viče: "Oh, mama".

Incident se dogodio 7. juna u Zaporožju, gradu na prvoj liniji fronta, dok su mladenci pozirali za svadbene fotografije.

Poznati fotograf Eduard Kovš podijelio je ovaj uznemirujući snimak na Instagramu uz kratak opis: "Evo kakva venčanja imamo u Zaporožju".

Snimak je ekspresno postao viralan na društvenim mrežama, a hiljade ljudi širom sveta dive se Ukrajincima koji nastavljaju da žive svoje živote uprkos surovom ratu.

Mnogi su istakli da i nakon više od četiri godine razaranja, ovi ljudi i dalje pronalaze snagu za trenutke radosti, prkos i slavlje.

1/4 Vidi galeriju Ruski dron eksplodira tokom venčanja u Zaporožju Foto: screenshot X

Grad svakodnevno pod bombama

Inače, Zaporožje se, zbog svog ogromnog industrijskog značaja i blizine okupiranim teritorijama, nalazi pod gotovo svakodnevnim ruskim haubičkim i raketnim udarima.

Istog dana kada je snimljeno venčanje, ruske snage su pogodile železničku kompoziciju u gradu, dok je u odvojenom napadu na predgrađe Balabino poginuo veliki broj civila.

Nakon ovih udara, lokalne vlasti su izdale hitno upozorenje građanima da se nikako ne približavaju olupinama dronova, naglašavajući da tinjajući ostaci mogu ostati smrtonosni i aktivni dugo nakon pada.

Ukrajinski kontraudari

Dok Zaporožje trpi udare, ukrajinske snage uzvraćaju žestoko i duboko unutar ruske teritorije, zbog čega je ruski predsednik Vladimir Putin bio primoran da drastično skrati i otkaže proslave Dana Rusije u pojedinim regijama.

Ukrajinska vojska izvela je nekoliko strateških napada:

Uspešno je raketiran Armjanski most, ključna ruta koja povezuje okupirani Krim sa kopnenim delom Rusije. Iz elitnog jurišnog puka "Da Vinči" saopšteno je da je ovaj vitalni logistički koridor potpuno paralisan i neupotrebljiv.

Komandant Dmitro Filatov objasnio je da su Rusi, nakon ranijeg oštećenja mosta Čonhar, sav vojni teret preusmerili na Armjansk. Ukrajinci su to iskoristili i u jednom udaru zbrisali oko 50 kamiona punih goriva i municije.

Ukrajinski dronovi izazvali su vatrene stihije na teritoriji Rusije. Pogođena je petrohemijska fabrika "Toljatikaučuk" na Volgi, kao i rafinerija nafte "TANEKO" u Tatarstanu – jedna od najvećih u celoj državi.

Zbog ovih razornih udara i ogromnog bezbednosnog rizika, gradonačelnik Nižnjekamska Radmir Beljajev donio je hitnu odluku o otkazivanju proslave Dana Rusije, koja se tradicionalno održava 12. juna.

- Radi bezbjednosti naših građana, odlučeno je da se otkažu svi masovni događaji zakazani za danas - poručio je Beljajev.