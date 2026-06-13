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Komercijalni tanker pogođen je nepoznatim projektilom u Omanskom zalivu, šest nautičkih milja istočno od obale Omana, saopštila je danas Organizacija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

U saopštenju se precizira da se incident dogodio u petak i da je projektil pogodio levu stranu pramca plovila, prenosi Rojters.

Prema prvim informacijama, niko od članova posade nije povređen, a na tankeru nije zabeležena materijalna šteta koja bi mogla da izazove ekološku katastrofu.

Brod je posle incidenta nastavio plovidbu ka svojoj sledećoj odredišnoj luci.

Kako prenose svetske agencije i pomorske bezbednosne službe, reč je o tankeru koji plovi pod zastavom Hong Konga, a napad se dogodio u zoni Ormuskog prolaza, gde su poslednjih dana zabeležene pojačane tenzije.

Ormuski moreuz je ponovo zatvoren nakon američkog bombardovanja Irana u noći 11. juna. Bio je zatvoren za sve vrste plovila, uključujući tankere za naftu i trgovačke brodove.

Dan ranije, 12. juna, Centralna komandaSAD (CENTCOM) izvestila je da je Iran lansirao nekoliko dronova na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu. Dronove su presrele američke snage.