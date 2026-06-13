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Mađarska je podigla borbene avione kako bi presrela izraelski putnički avion koji navodno nije uspostavio kontakt sa kontrolom leta tokom preleta kroz mađarski vazdušni prostor, prenose izraelski mediji.

Avion kompanije Arkia Israeli Airlines na letu iz Tel Aviva ka Pragu izazvao je uzbunu i aktiviranje NATO procedura najvišeg stepena nakon što je ušao u vazdušni prostor Mađarske bez prethodne komunikacije sa lokalnom kontrolom letenja, prenosi Tajms of Izrael.

Zbog incidenta su poletela dva lovca tipa Gripen kako bi uspostavila kontakt sa avionom Airbus A321.

Pošto je komunikacija uspostavljena, let je nastavljen ka odredištu bez dodatnih problema.

Avio-kompanija Arkia saopštila je da je slučaj trenutno predmet interne istrage, ali je naglasila da je posada postupala u skladu sa planom leta i da ni u jednom trenutku nije postojala opasnost za putnike, posadu ili avion.