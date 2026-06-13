Najviše rangirani zvaničnik koji je otet u ovoj karipskoj zemlji

Najviše rangirani zvaničnik koji je otet u ovoj karipskoj zemlji

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Naoružane osobe otele su šefa kabineta ministra odbrane Haitija i glavnog nadzornika tamošnje policije Džejmsa Bojara, javio je danas Asošiejted pres pozivajući se na neimenovani izvor.

Bojar, vrlo cenjeni stručnjaka za bezbednost, najviše je rangirani zvaničnik koji je otet u ovoj karipskoj zemlji koju poslednjih godina razaraju bande.

Lokalni mediji su javili da je Bojar otet u četvrtak u Burdonu, jednoj od retkih oblasti u prestonici Port o Prensu koja se smatra relativno bezbednom. Procenjuje se da 70 odsto prestonice kontroliše moćna koalicija bandi poznata kao Viv Ansanm, koju su SAD u maju prošle godine označile kao stranu terorističku organizaciju.

Bojar je bio zadužen da pomogne u obnovi oružanih snaga Haitija i pomogao je u proceni sprovođenja reformi Nacionalne policije Haitija.

Nije poznato ko ga je oteo niti da li je tražen otkup.

"Osoba ovog ranga očigledno ima prilično dobro obezbeđenje", rekao je Dijego Da Rin, analitičar Međunarodne krizne grupe.

Foto: Profimedia

On je rekao da je otmica Bojara verovatno isplanirana veoma detaljno i da je možda zavisila od saradnje nekoga bliskog njegovom obezbeđenju.

Da Rin je rekao da se otmice sve češće dešavaju u oblastima Port o Prensa koje su nekada smatrane bezbednim, pri čemu članovi bandi ponekad oblače policijske uniforme i zaustavljaju vozače.

On je naveo da bande kidnapuju ljude sa dvostrukim državljanstvima i javne službenike. ; Da Rin ocenjuje da bi to moglo da znači da otmičari traže veće otkupnine i pokušavaju da odvrate vlasti od napada na određene teritorije koje kontrolišu bande gde se drže žrtve otmice.

Policija je nedavno napala Vilidž de Dje, kojim upravlja banda Sank Segond, koju predvodi Džonson Andre, poznat kao Izo.

On se smatra jednim od najmoćnijih vođa bandi na Haitiju.

Da Rin je napomenuo da bande odvode neke žrtve otmice u Vilidž de Dje.

Među otmicama poznatih ličnosti poslednjih godina bili su haićanski novinari i međunarodni misionari. ; Prema izveštaju UN, od decembra 2025. do februara 2026. prijavljeno je najmanje 267 otmica, većinom muškaraca. ; U 2025. godini prijavljeno je 1.268 otmica, što je pad od skoro 40 odsto u odnosu na 2.058 otmica prijavljenih prethodne godine, navodi se u izveštaju.