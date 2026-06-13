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Američki predsednik Donald Tramp objavio je da će Sjedinjene Američke Države sutra potpisati sporazum sa Iranom, posle čega bi Ormuski moreuz odmah trebalo da bude otvoren za sve brodove.

Tramp je na Truth Socialu predstavio dogovor kao potpuni preokret u odnosima Vašingtona i Teherana i direktno ga suprotstavio sporazumu koji je sa Iranom ranije postigla administracija Baraka Obame.

Prema njegovim rečima, Obamin nuklearni sporazum, poznat kao JCPOA, bio je „lak, lep i gladak put ka nuklearnom oružju“, dok je njegov dogovor, kako tvrdi, „zid protiv nuklearnog oružja“.

„Moj sporazum sa Iranom je potpuna suprotnost - zid ka tome da nema nuklearnog oružja“, poručio je Tramp.

Najvažnija Trampova tvrdnja odnosi se na Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih tačaka svetske trgovine naftom.

„Sporazum je planiran za potpisivanje sutra, a odmah po potpisivanju Ormuski moreuz je otvoren za sve“, napisao je Tramp.

To bi, ako se zaista sprovede, bio ogroman signal za energetska tržišta. Zatvaranje i blokade u tom području proteklih meseci dizale su cenu nafte, povećavale troškove transporta i unosile nervozu među države koje zavise od prolaza tankera kroz Persijski zaliv.

Tramp tvrdi da se odnosi sa Iranom sada kreću u potpuno drugačijem pravcu nego za vreme prethodnih administracija.

Za razliku od Obaminih stotina milijardi dolara isplata njima, uključujući 1,7 milijardi dolara u gotovini, novac neće menjati vlasnika".

"U odgovarajućem trenutku, kada se sve smiri, ući ćemo i preuzeti nuklearnu prašinu, duboko zakopanu ispod moćnih potonulih granitnih planina, zahvaljujući našim prelepim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, a zatim je razblažiti i uništiti, bilo u Iranu ili u Sjedinjenim Američkim Državama".

"Radujemo se saradnji sa Iranom i celim Bliskim istokom još dugo u budućnosti. Nadamo se da će ceo ovaj proces biti završen brzo, lako i glatko. Ako ne bude tako, imamo krajnju alternativu, za koju se nadamo da nikada više neće morati da bude upotrebljena!"

"Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!!!", napisao je Tramp.