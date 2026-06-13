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Sjedinjene Američke Države i Iran će, uz posredovanje Pakistana i Katara, i učešće Egipta i Turske, kako se očekuje, sutra održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuski moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja danas Akios pozivajući se na izvore.

Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta.

Kako se navodi, reč je o ishodu gotovo tromesečnih pregovora Vašingtona i Teherana, koje su posrednički vodile Pakistan, Katar, Egipat i Turska.

Američki i izvori iz zemalja posrednika potvrdili su da će potpisivanje biti održano virtuelno iz logističkih razloga.

Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif izjavio je na platformi Iks da su strane "bliže mirovnom sporazumu nego ikada ranije" i da se završetak dogovora očekuje u naredna 24 sata, nakon čega bi usledilo elektronsko potpisivanje, a zatim tehnički pregovori naredne sedmice.

Ubrzo potom, pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je virtuelna ceremonija potpisivanja zakazana za nedelju.

Američki predsednik Donald Tramp objavio je ranije danas na svojoj mreži Truth Social da je sporazum zakazan za sutra i da će, odmah po njegovom potpisivanju, Ormuski moreuz biti otvoren za sve brodove.

Ipak, nedugo potom se oglasila Iranska revolucionarna garda, koja je saopštila da ta informacija nije tačna i da sutra neće biti potpisivanja sporazuma.

Kurir.rs/Aksisos

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