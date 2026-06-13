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Dan žalosti je za porodicu tragično preminule Sare Vetrano, šesnaestogodišnje devojčice koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u nedelju u Pino e Vedaska, gradu na severu Italije.

Kako prenose tamošnji mediji, njena sestra, 20-godišnja devojka je teško povređena, i trenutno se nalazi u bolnici.

Tragična situacija je dodatno otežana nakon svedočenja ekipe Hitne pomoći, koja je zatečenu scenu opisala kao "zastrašujuću" — kako navode, telo devojčice je zatečeno na putu, a pored Sare je bio njen otac, koji je stigao na lice mesta ubrzo nakon tragedije, a koji je legao pored njenog tela na putu, opraštajući se sa ćerkom.



Uzrok nesreće se trenutno istražuje, a precizne okolnosti se još uvek utvrđuju. Izgleda da je automobil, izlazeći iz krivine, udario u zaštitnu ogradu desnom stranom, a zatim se odbio od kontrole u ​​grupu mladih ljudi i udario u zid na suprotnoj strani puta.

Nije precizirano ko je bio za volanom, ali je i vozač zadobio tešku povredu glave. Trenutno se vodi istraga zbog ubistva u saobraćaju, dok se utvrđuje da li je vozač bio pod uticajem alkohola ili droge.

Sara Vetrano Foto: Facebook

Za nekoliko dana bi slavila rođendan

Školski drugovi su Sari odali počast.

- Podržaćemo naše učenike psihološkom podrškom koja se neće završiti završetkom nastave. Ovi učenici su pokazali veliki osećaj zajedništva i solidarnosti suočeni sa onim što se dogodilo - objašnjava Samanta Emanuele, direktorka škole i dodaje da je Sara 19. juna trebala da napuni 17 godina.

- Želela je da bude psiholog - dodala je.

Vetranovi su se pre nekoliko godina preselili u selo Kuljate Fabijasko, malu zajednicu u severnoj pokrajini Vareze, na korak od Švajcarske, gde porodica živi. Sara je, međutim, bila posebno vezana za zajednicu Mezencana, grad u dolini nekoliko kilometara od Kuljatea, gde je pohađala osnovnu školu. Iz tog razloga, na sudbonosnom putovanju do jezera u nedelju, bila je sa sestrom i još troje dece iz tog sela i obližnjih gradova. Svi su teško povređeni i helikopterom su prebačeni u regionalne bolnice.