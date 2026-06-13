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Bivši mađarski premijer Viktor Orban ostaće još godinu dana predsednik Fidesa, odlučeno je na kongresu stranke održanom u Kongresnom centru u Budimpešti.

Za njegov reizbor glasalo je 729 delegata, uz osam uzdržanih. Orban je bio jedini predloženi kandidat, a pre glasanja je rekao da nema nameru da odustane i da će se boriti da vrati Fides na vlast, prenosi Tass.

Fides je na izborima 12. aprila pretrpeo težak poraz, osvojivši samo 52 od 199 mesta u parlamentu, zajedno sa svojim saveznicima, hrišćanskim demokratama. Orban se odrekao poslaničkog mesta i odlučio da ostane lider stranke, a izjavio je da će tu funkciju obavljati bez plate.

Orban je na Kongresu preuzeo odgovornost za izborni poraz, priznajući da je „kriv za strateške greške“, a izrazio je žaljenje što je stranka, koja je bila na vlasti poslednjih 16 godina, postala „paravojna organizacija“ i izgubila autoritet u društvu.

1/5 Vidi galeriju Viktor Orban priznao poraz na izborima Foto: Petr David Josek/AP

Analizirajući razloge neuspeha na izborima, on je naveo nepopularnost lidera stranke među mladima, nemogućnost da adekvatno odgovori na optužbe protivnika i ponekad neuspešne akcije svoje vlade, koja nije uspela da pronađe rešenja za izazove ekonomskog pada u Evropi i vojnog sukoba u Ukrajini.

Kao posebno negativan faktor naveo je spoljno mešanje, uključujući i mešanje lidera EU i Ukrajine.

Orban je uverio delegate da je spreman da kao predsednik do jeseni sprovede radikalnu rekonstrukciju stranke „od podruma do krova“ i ukazao da će to zahtevati ažuriranje stranačkog programa i restrukturiranje Fidesa koji bi trebalo da se približi biračima, održi kontakt sa narodom i bude aktivniji u regionima.