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Novi sporazum između SAD i Irana ukazuje na to da je Vašington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbednosni interesi Izraela, javio je danas izraelski Kanal 12, pozivajući se izjave visokih izraelskih zvaničnika.

Ta televizija navodi da izraelski zvaničnici i stručnjaci koji decenijama rade na iranskom pitanju smatraju da uslovi Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana, koji bi trebalo da bude potpisan sutra, "ugrožavaju bezbednosne interese Izraela", preneo je Tajms of Izrael.

Izraelski zvaničnici kritikuju to što je Memorandumom predviđeno da Iran pregovora o svom nuklearnom programu tek kada se rat formalno završi i kada se ispuni niz drugih uslova, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava, navodi Kanal 12.

Izraelski zvaničnici su takođe postavili pitanje šta će se dogoditi, ako nakon 60 dana posle prekida vatre, Iranci ne preduzmu korake koji se od njih zahtevaju u vezi sa nuklearnim programom. Kritikovali su i to što raketni sistem Irana uopšte nije deo sporazuma, napominjući da glavna pitanja koja je Izrael želeo da reši tokom rata ostaju nerešena.

"Svi ciljevi koje je Izrael postavio nisu odmah rešeni sporazumom", ocenjuju izraelski zvaničnici, navodeći da Memorandumom nije predviđena zabrana za Iran da podržava posrednike, uključujući libansku militantnu grupu Hezbolah.

Tramp je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio da će sporazum između SAD i Irana biti potpisan sutra, kao i da će Ormuski moreuz odmah biti "otvoren za sve".