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Hiljade demonstranata okupilo se danas u Belfastu kako bi osudili antiimigrantske izgrednike koji su palili kuće i automobile ranije ove nedelje pošto je 30-godišnji državljaninSudana uhapšen zbog navodnog napada nožemkoji se dogodio na severu grada.

Antirasistički skup usledio je nakon noći žestokog nasilja u delovima Severne Irske posle hapšenja muškarca iz Sudana pod optužbom za pokušaj ubistva u napadu nožem koji je ostavio čoveka delimično slepim.

Protesti su postali nasilni kada su grupe maskiranih muškaraca zapalile nekoliko kuća za koje su verovali da su smešteni imigranti, zapalile autobus i gađale policiju ciglama, flašama i Molotovljevim koktelima. ; Mirni demonstranti su danas nosili transparente na kojima je pisalo "Problem je zlo i nasilje, a ne rasa", "Vaš rasizam nije patriotizam" i "Zaštitite ljude, a ne predrasude".

Kurir.rs/Beta/AP

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