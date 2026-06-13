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Tri osobe su poginule danas u dva odrona na području Monblana u Alpima, saopštile su spasilačke službe.

U saopštenju se navodi da su planinari muškarac i žena poginuli kada je na njih pala odronjena stena sa grebena Kufner na Monblanu na granici između Francuske i Italije, preneo je Figaro.

Na glečeru Brenva na italijanskoj strani Monblana poginuo je skijaš, lokalni stanovnik nakon što je na njega pala snežna ploča.

U akciji potrage učestvovali su francuski i italijanski spasioci.

Kurir.rs/Agencije

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