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Oko tri hiljade krajnje desničarskih aktivista iz cele Italije protestovalo je u subotu u Rimu, zahtevajući „retimigraciju“ imigranata nazad u njihove zemlje porekla, a general Roberto Vanači pokrenuo je svoju stranku „Futuro Nazionale“.

„Imigranti mogu ostati ako prihvate naša pravila suživota; u suprotnom moraju da se vrate u svoje zemlje porekla“, rekla je za AFP Suzana Rubei, domaćica. „Ovo posebno važi za one koji počine zločine i budu uhvaćeni na delu jednom, dvaput, tri ili četiri puta.“ „Želimo da izbacimo ilegalne imigrante, da ih proteramo, jer ne bi trebalo da budu ovde“, rekao je Luka Marsela, portparol neofašističke grupe CasaPound.

„Oni su ti koji siluju naše žene. Oni su ti koji napadaju naše starije osobe. A pošto nismo politički korektni, reći ćemo da želimo da vratimo i legalne imigrante, one koji se očigledno nisu asimilovali ili integrisali“, nastavio je Luka Marsela.

U subotu, samo nekoliko metara dalje, poslanik Evropskog parlamenta Roberto Vanači organizovao je osnivačku skupštinu svoje nove stranke, Futuro Nazionale (FN) (Nacionalna budućnost).

Skoro godinu dana pre parlamentarnih izbora 2027. godine, ovaj poslanik Evropskog parlamenta i bivši član Lige želi da se pozicionira desno od ultrakonzervativne koalicije italijanske premijerke Đorđe Meloni, kojoj se pridružila njegova bivša stranka.

„Ili ste sa nama, čuvarima građanstva i suvereniteta, ili ste sa (predsednicom Evropske komisije) fon der Lajen, (bivšim premijerom) Mariom Dragijem i globalizmom“, rekao je Roberto Vanači svojoj publici nakon što je pokrenuo niz napada na stranke desnog centra, preneo je AFP.

Takođe je sebe predstavio kao žrtvu medija, upozoravajući „ćelave“ i „tetovirane“ članove svoje stranke da budu oprezni sa kamerama koje traže ekstremističke izjave na kongresu, koji je bio zatvoren za medije, ali je prenošen onlajn.

„Po mom mišljenju, trenutno niko ne bi trebalo da ulazi u Italiju“, rekao je Vanači na konferenciji za novinare, kada je upitan o konceptu „remigracije“. Vanačijeva stranka već ima osam poslanika u parlamentu.

Tokom skupa, kako prenosi AP, deo učesnika je više puta podizao ruku u fašistički pozdrav i uzvikivao "Duče! Duče!", aludirajući na italijanskog diktatora Benita Musolinija, koji je vladao Italijom od 1922. do 1943. godine.