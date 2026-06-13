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Još jedno oglašavanje američkog predsednika

Još jedno oglašavanje američkog predsednika

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Sjedinjene Američke Države će preuzeti obogaćeni uranijumiz Irana u "odgovarajuće vreme", napisao je večeras američki predsednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social i dodao da će se to desiti kad sve bude mirno u Iranu.

Prema rečima američkog predsednika, memorandum o razumevanju sa Iranom, koji je "zakazan" da bude potpisan sutra, predstavlja "zid protiv nuklearnog oružja".

"U stvari, Iranci više ne žele nuklearno oružje i neće ga dobiti, bilo kupovinom, razvojem ili bilo kojim drugim oblikom nabavke", naveo je Tramp.

On je dodao da je će SAD "u odgovarajuće vreme, kada sve bude mirno, Sjedinjene Države preuzeti obogaćeni uranijum, zakopan duboko ispod moćnih granitnih planina".

Iranske vlasti nisu potvrdile da će sutra potpisati memorandum o razumevanju sa SAD.