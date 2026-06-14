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Hemijska fabrika Azot u ruskom gradu Novomoskovsku, u Tulskoj oblasti, zahvaćena je požarom nakon udara, navodi nezavisni Telegram kanal za praćenje događaja Exilenova Plus. Novomoskovsk se nalazi oko 395 kilometara od Ukrajine.

Ruske vlasti potvrdile su da je Novomoskovsk bio meta noćnog napada, ali nisu komentarisale navode o udarima na fabriku Azot.

- Tokom odbijanja vazdušnog napada, delovi oborenih ukrajinskih dronova pali su na teritoriju jednog industrijskog preduzeća u Novomoskovsku - izjavio je guverner Tulske oblasti Dmitrij Miljajev.

U Ribinsku, u Jaroslavskoj oblasti, pogođeno je skladište nafte, nakon čega je na objektu izbio požar, prenosi Exilenova Plus. Jaroslavska oblast nalazi se severoistočno od Moskovske oblasti, a grad Ribinsk udaljen je približno 700 kilometara od Ukrajine.

U međuvremenu, u ruskom gradu Orjolupogođena je stambena zgrada, izvestio je nezavisni Telegram kanal Astra. U Vjazmi, u Smolenskoj oblasti, tokom ukrajinskog napada izbio je požar na objektu železničke infrastrukture, takođe prenosi Astra.

Ove informacije za sada nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijama, nastojeći da umanji sposobnost Moskve da nastavi vođenje rata.

Dana 11. juna izbio je požar u naftnoj rafineriji Afipski u Krasnodarskom kraju nakon što su ukrajinske snage tokom noći pogodile taj objekat, potvrdio je Generalštab Ukrajine.

Ta rafinerija je jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na jugu Rusije i proizvodi benzin, dizel gorivo, destilate gasnog kondenzata, teške naftne derivate i sumpor.

- Prema dostupnim podacima, cilj je uspešno pogođen i na objektu je izbio požar - saopštio je Generalštab.

Tokom noći 10. juna ukrajinske rakete FP-5 Flamingo pogodile su vojnu fabriku u gradu Čeboksari, u ruskoj Čuvaškoj Republici, koja rusku vojsku snabdeva komponentama za dronove i rakete, potvrdio je predsednik Volodimir Zelenski.