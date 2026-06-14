UZBUNA NA BALTIKU! Švedska presrela ruske borbene avione blizu svog vazdušnog prostora! Hitno se oglasio premijer: "Ovo je ozbiljan problem"
Švedska vojska navela je da je podigla borbene avione Gripenu dva odvojena incidenta u kojima su učestvovali ruski avioni Su-24 i Su-34 koji su leteli u regionu Baltičkog mora. Ruske letelice nisu ušle u švedski vazdušni prostor.
- U petak su dve borbene letelice JAS 39 Gripen iz sastava švedskih snaga za protivvazdušnu pripravnost poletele kako bi presrele ruske vojne avione iznad Baltičkog mora, u blizini švedskog vazdušnog prostora. U incidentima su učestvovali ruski avioni Su-24 "Fenser" i Su-34 "Fullback" - navodi se u saopštenju švedskih oružanih snaga.
Premijer Ulf Kristerson opisao je ove incidente kao deo obrasca ruskih vojnih aktivnosti u regionu.
- Dvaput u istom danu švedske snage za protivvazdušnu pripravnost podigle su borbene avione JAS 39 Gripen kako bi presrele ruske vojne letelice u blizini švedskog vazdušnog prostora. Učestale ruske aktivnosti iznad Baltičkog mora predstavljaju ozbiljan problem - napisao je Kristerson na društvenim mrežama.
- Brza reakcija ratnog vazduhoplovstva pokazuje zašto je neophodno održavati pripravnost svakog dana - dodao je on.
Kristerson je naglasio da nije došlo do narušavanja švedskog vazdušnog prostora, ali da incidenti ukazuju na značaj visokog nivoa vojne spremnosti.
- Ovog puta nije bilo povrede švedskog vazdušnog prostora. Ali incident pokazuje koliko se brzo situacija može promeniti i koliko je važno da Švedska, zajedno sa svojim saveznicima, otkriva, identifikuje i presreće ruske vojne avione kako bi zaštitila sopstveni vazdušni prostor - rekao je on.
Ova presretanja predstavljaju najnovije u nizu susrete sa ruskim vojnim avionima u blizini zemalja NATO-a u baltičkom regionu nakon početka sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu.
I druge zemlje koje izlaze na Baltičko more prijavile su slične incidente poslednjih meseci. U maju je Poljskapresrela ruski izviđački avion iznad međunarodnih voda Baltičkog mora, a poljski zvaničnici taj let opisali su kao provokaciju.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)