Slušaj vest

Švedska vojska navela je da je podigla borbene avione Gripenu dva odvojena incidenta u kojima su učestvovali ruski avioni Su-24 i Su-34 koji su leteli u regionu Baltičkog mora. Ruske letelice nisu ušle u švedski vazdušni prostor.

- U petak su dve borbene letelice JAS 39 Gripen iz sastava švedskih snaga za protivvazdušnu pripravnost poletele kako bi presrele ruske vojne avione iznad Baltičkog mora, u blizini švedskog vazdušnog prostora. U incidentima su učestvovali ruski avioni Su-24 "Fenser" i Su-34 "Fullback" - navodi se u saopštenju švedskih oružanih snaga.

Premijer Ulf Kristerson opisao je ove incidente kao deo obrasca ruskih vojnih aktivnosti u regionu.

- Dvaput u istom danu švedske snage za protivvazdušnu pripravnost podigle su borbene avione JAS 39 Gripen kako bi presrele ruske vojne letelice u blizini švedskog vazdušnog prostora. Učestale ruske aktivnosti iznad Baltičkog mora predstavljaju ozbiljan problem - napisao je Kristerson na društvenim mrežama.

- Brza reakcija ratnog vazduhoplovstva pokazuje zašto je neophodno održavati pripravnost svakog dana - dodao je on.

Kristerson je naglasio da nije došlo do narušavanja švedskog vazdušnog prostora, ali da incidenti ukazuju na značaj visokog nivoa vojne spremnosti.

- Ovog puta nije bilo povrede švedskog vazdušnog prostora. Ali incident pokazuje koliko se brzo situacija može promeniti i koliko je važno da Švedska, zajedno sa svojim saveznicima, otkriva, identifikuje i presreće ruske vojne avione kako bi zaštitila sopstveni vazdušni prostor - rekao je on.

Ova presretanja predstavljaju najnovije u nizu susrete sa ruskim vojnim avionima u blizini zemalja NATO-a u baltičkom regionu nakon početka sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu.