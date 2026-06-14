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Elizabet Jamalau izašla je u utorak popodne da obiđe stoku u provinciji Severni Maluku u Indoneziji. Prema navodima, četrdesetčetvorogodišnja žena nalazila se među domaćim životinjama kada ju je ogromni gmizavac, skriven u rastinju, ugrizao za nogu.

Elizabet je ispustila jeziv krik dok joj se piton obavijao oko tela. Njen zabrinuti suprug, 52-godišnji Benjamin Lanto, krenuo je u potragu za njom nakon što se te večeri nije vratila kući.

Pronašao je nepomično telo svoje supruge koje je već bilo delimično u zmijinim ustima, svega nekoliko metara od njihove porodične kuće. U očajničkom pokušaju da je spase, Benjamin je usmrtio pitona mačetom.

Međutim, kada je uspeo da odseče glavu zmiji, Elizabet je već bila mrtva. Meštani koji su čuli galamu dotrčali su na mesto događaja i pomogli da se njeno telo izvuče.

Načelnik policije Adnan Vahju Kašogi potvrdio je da je žena napadnuta dok je radila u bašti u blizini svog doma.

- Suprug je pronašao svoju ženu mrtvu nakon što ju je napao piton dug oko 7,8 metara, pri čemu je deo njenog tela još bio u ustima zmije. Nakon što je izvučena, potvrđeno je da je preminula na licu mesta. Suprug je zatražio pomoć meštana kako bi telo bilo preneto kući radi poslednjeg ispraćaja - rekao je on.

Ova vrsta pitona rasprostranjena je širom jugoistočne Azije i nastanjuje šume, močvare, rečne tokove, pa čak i urbana područja. Reč je o jednoj od najvećih vrsta zmija na svetu, koja lovi različite životinje, uključujući ptice, pacove, mačke, pse i druge zmije.

U retkim slučajevima meta napada mogu postati i ljudi. Dovoljno snažan da usmrti stezanjem, džinovski piton svojim mišićavim telom guši plen pre nego što ga proguta celog. Poslednjih godina u Indoneziji je zabeleženo više smrtonosnih susreta ljudi i pitona.

Prošle godine jedna baka pronađena je mrtva sa glavom u čeljustima džinovskog pitona koji je pokušao da je proguta. Pedesetpetogodišnja Va Siti napadnuta je dok je brala povrće u svojoj bašti.

Kada se nije vratila kući, njen zabrinuti sin krenuo je da je traži. Potraga se završila užasnim prizorom - pronašao je majku koju je ogromni gmizavac već delimično progutao.

Na snimcima sa mesta događaja vide se meštani sa baterijskim lampama i mačetama kako odsecaju glavu zmiji da bi izvukli telo žrtve.