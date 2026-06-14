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Britanski kraljevski marinci upali su na tanker za prevoz nafte koji pripada takozvanoj ruskoj "floti iz senke", a britanski premijer Kir Starmerporučuje da oni koji pomažu ratne napore ruskog predsednika ne mogu da se sakriju.

Britanske snage ukrcale su se na brod tokom, kako je opisano, "prve operacije te vrste", koja je trajala šest sati u vodama Lamanšau ranim jutarnjim časovima.

Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Takozvana Putinova "flota iz senke", sastavljena uglavnom od starijih i loše održavanih tankera, koristi se za transport nafte uprkos međunarodnim sankcijama.

Kako bi izbegli otkrivanje, takvi brodovi često isključuju sisteme za praćenje, falsifikuju podatke o lokaciji i obavljaju pretovar nafte sa broda na brod na otvorenom moru kako bi prikrili njeno poreklo.

Komandosima Kraljevskih marinaca pridružili su se posebno obučeni službenici britanske Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA) prilikom upada na sankcionisani tanker.

Britansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da će brod "Smirtos" biti premešten i usidren uz južnu obalu Engleske. U operaciji su učestvovali i vazduhoplovi Pomorske vazduhoplovne grupe, uključujući helikoptere "činuk", "merlin" Mk4 i "vajldket", kao i izviđački avion RAF-a P-8.

- U ranim jutarnjim časovima naredio sam našim oružanim snagama da presretnu tanker "flote iz senke" koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš. Ova uspešna operacija predstavlja još jedan udarac Rusiji i podseća sve one koji pomažu Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dozvoliti da se kriju. Želim da zahvalim svima koji su učestvovali, uključujući naše oružane snage i pripadnike policijskih i bezbednosnih službi koji štite ovu zemlju 24 sata dnevno, 365 dana u godini - napisao je na "Iksu" britanski premijer, Kir Starmer.

(Kurir.rs/The Sun/Preneo: V.M.)

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