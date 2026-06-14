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U operaciji je pogođen veliki hemijski pogon koji snabdeva ruske fabrike municije, dok je istovremeno onesposobljena železnička i skladišna mreža goriva koje podržavaju rusku ratnu logistiku.

Udar na lanac snabdevanja municijom

Glavna meta operacije bio je hemijski kompleks "Akcionarska kompanija Azot", u gradu Novomoskovsku koji se nalazi u Tulskoj oblasti Rusije.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na hemijsku fabriku "Azot" u Novomoskovsku u Tulskoj oblasti Foto: screenshot X

Regionalni guverner Dmitrij Miljajev potvrdio je napad, tvrdeći da su "krhotine drona" pale na područje neimenovanog industrijskog preduzeća u Novomoskovsku.

Međutim, nezavisni OSINT analitičari iz ASTRA uporedili su geolokacijske podatke sa video-snimcima požara i potvrdili da je do požara došlo upravo u fabrici Azot.

U vlasništvu "Eurochem holdinga", "Azot" je najveći ruski proizvođač amonijaka i azotnih đubriva. Istraživački podaci pokazuju da su "Eurochem" postrojenja između 2022. i 2024. godine isporučila najmanje 38.000 tona sirćetne kiseline i skoro 5.000 tona azotne kiseline državnoj fabrici eksploziva Sverdlov u Dzeržinsku.

Ove hemijske supstance su ključne sirovine za proizvodnju oktogena (HMX) i heksogena (RDX) - osnovnih visokoeksplozivnih punjenja koja se koriste u ruskim teškim artiljerijskim granatama.

Paralisan transport i snabdevanje gorivom

Dok je hemijska infrastruktura gorela u Tuli, dronovi su napali transportne veze bliže Moskvi i duž zapadnih pravaca snabdevanja.

U Smolenskoj oblasti precizni udari pogodili su grad Vjazmu, važno transportno čvorište. Geolocirani fotografski dokazi potvrdili su požar koji je izbio u železničkom depou severoistočno od centralne stanice.

Oštećenje ili uništenje železničke infrastrukture direktno umanjuje sposobnost Rusije da održava i raspoređuje lokomotive potrebne za prevoz teške vojne opreme ka frontu.

Istovremeno, dalje na severu u Jaroslavskoj oblasti, u ranom jutarnjem napadu dronovima pogođen je kompleks "Temp" Federalne agencije za državne rezerve (Rosrezerv) u Ribinsku.

Objekat "Temp" je utvrđen i koristi se za skladištenje strateških rezervi goriva za vojsku. Taj kompleks je već bio pogođen u ukrajinskim vazdušnim napadima 31. decembra 2025. godine.

Posle napada 14. juna, iznad Ribinska se podigao gust crni dim, zbog čega je guverner Jaroslavske oblasti Mihail Evrajev naložio hitno zatvaranje svih putnih pravaca ka Moskvi.

Neumoljiva kampanja protiv ruskog zaleđa

Ova višeregionalna ofanziva predstavlja širenje ukrajinske strategije da se degradiraju ruski industrijski i logistički kapaciteti pre nego što pojačanja stignu na front.

Najnoviji talas napada dolazi nakon zajedničke operacije SBU, HUR i SSO na morskom terminalu Tamanneftegas u Krasnodarskom kraju, kojom je uništeno pet rezervoara goriva i dve lučke utovarne rampe, čime je najveće južno rusko čvorište za izvoz ugljovodonika postalo znatno nestabilno.