Veliki UFC spektakl planiran je za danas na travnjaku ispred Bele kuće povodom 80. rođendana američkog predsednika Donalda Trampa i 250. godišnjice Deklaracije o nezavisnosti.

Tramp će biti okružen članovima kabineta, visokim zvaničnicima administracije, republikanskim zakonodavcima i hiljadama gledalaca koji će pratiti borbe u specijalno dizajniranom osmouganom ringu sa zaštitnom čeličnom ogradom, posebnim osvetljenjem i zvučnom opremom.

Hiljade ljudi će pratiti spektakl borliačkih veština na ekranima postavljenim u parku nedaleko od Bele kuće.

AP upozorava na prognozu i vremenske prilike koje bi mogle značajno da pokvare planove.

Agencija podseća i da je 2022, za 80. rođendan Trampovog prethodnika, predsednika Džozefa Bajdena, bio priređen porodični branč u Beloj kući, ističući kako su se stvari promenile i koliko brzo.