TRAMP SE OGLASIO NA 80. ROĐENDAN: "Iran je upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje, cene će naglo pasti, a kupovna moć će biti daleko veća"
Amerika i pakistanski lideri najavili su mogućnost potpisivanja dugo odlaganog okvirnog sporazuma u nedelju, kojim bi se okončali meseci sukoba između SAD i Irana, ali Teheran dovodi u pitanje taj vremenski okvir, dok su tvrde struje u Iranu izrazile protivljenje.
Donald Tramp je objavio da je potpisivanje sporazuma sa Iranom planirano za nedelju, na njegov 80. rođendan. Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je da Islamabad priprema elektronsko potpisivanje, nakon čega bi usledili tehnički pregovori naredne nedelje.
Međutim, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai, govoreći pre Trampove objave, rekao je da se sporazum "neće desiti sutra", ali bi mogao da bude postignut "narednih dana".
Iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor, navela je da Teheran još nije doneo konačnu odluku o okvirnom sporazumu i da su politički, pravni i tehnički aspekti i dalje u razmatranju.
Katarski pregovarači doputovali su u Teheran u nedelju ujutru kao deo napora da se dogovor finalizuje, rekao je izvor upoznat sa situacijom.
Tramp: "Iran je upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje"
Donald Tramp je izjavio danas da je Iran "upravo pristao" da nikada neće imati nuklearno oružje.
- Sada imamo najjaču granicu, najbolju berzu i najveći uspeh koji je naša zemlja ikada videla, a uzgred, imamo i Islamsku Republiku Iran koja je upravo pristala da nikada neće imati nuklearno oružje, a Ormuski moreuz će uskoro biti otvoren - naveo je Donlad Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
On je dodao da će cene gasa naglo pasti, a kupovna moć će biti daleko veća nego što su to pokazivale brojke iz godina administracije njegovog prethodnika Džozefa Bajdena, obeleženih rekordnom inflacijom.
SAD fokusirane na otvaranje Ormuskog moreuza
Tramp je na mreži Truth Social ranije napisao da bi nakon potpisivanja okvirnog sporazuma Ormuski moreuz, ključna tačka za globalnu isporuku nafte, koja je bila blokirana od strane Irana, bio odmah "otvoren za sve".
Posle otvaranja moreuza, SAD bi ukinule pomorsku blokadu, naveli su izvori uključeni u pregovore. Pregovori o iranskom nuklearnom programu, koji je Tramp naveo kao glavni razlog sukoba, bili bi vođeni kasnije.
Iako su američki i izraelski vazdušni napadi od 28. februara značajno oslabili iransku vojno-industrijsku infrastrukturu, stručnjaci navode da je rat dodatno učvrstio uticaj tvrde struje u okviru Iranske revolucionarne garde.
Na početku sukoba SAD i Izrael pozvali su Irance da se pobune i preuzmu državne institucije.
Uprkos približavanju dogovoru poslednjih dana, sukobi su se nastavili, dok SAD održavaju blokadu i nastoje da oslabe iranski uticaj nad Ormuzom, kroz koji je pre rata prolazilo 20% svetske nafte.
Sukobi i dalje traju
Rano ujutru u subotu, američke snage oborile su više iranskih dronova koji su se kretali ka moreuzu, saopštila je američka vojska.
Izraelje u međuvremenu saopštio da je izveo više od 70 napada u Libanu protiv Hezbolaha, saveznika Irana.
Premijer Izraela, Benjamin Netanjahu navodno je u sporu sa Trampom zbog zahteva SAD da Izrael ograniči vojne operacije u Libanu kako bi pregovori sa Teheranom bili uspešni.
Iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči izjavio je da je sporazum i dalje promenljiv, ali da Iran smatra da je izašao jači iz sukoba.
Pregovori o nuklearnom programu tek slede
Na skupovima u Iranu protivnici sporazuma izrazili su nezadovoljstvo i protivljenje dogovoru. Stanovnici u Mašhadunosili su slogane poput: "Smrt kompromiseru" i "Kompromiseru, podnesi ostavku", što se odnosi na ministra spoljnih poslova.
Prema nacrtu dogovora, SAD bi oslobodile milijarde dolara zamrznute iranske imovine i ukinule sankcije na izvoz nafte, dok bi Iran zauzvrat otvorio Ormuski moreuz.
Portparol iranskog ministarstva rekao je da su zamrznuta sredstva ključni deo sporazuma i da bi Iran naplaćivao usluge u moreuzu.
Sa američke strane, zvaničnik je rekao da je uslov da Iran otvori Ormuski moreuz bez taksi, nakon čega bi SAD ukinule blokadu, a kasnije bi se razgovaralo o deminiranju plovnog puta uz moguće učešće zemalja G7.
Iran je takođe tražio uklanjanje stranih vojnih baza u regionu.
Nuklearni program Irana bi bio tema 60-dnevnih pregovora, a SAD navode da bi krajnji cilj bio njegovo razgrađivanje i uništenje zaliha visoko obogaćenog uranijuma, dok Iran insistira da se uranijum razredi i zadrži u zemlji.
Veliki UFC spektakl planiran je za danas na travnjaku ispred Bele kuće povodom 80. rođendana američkog predsednika Donalda Trampa i 250. godišnjice Deklaracije o nezavisnosti.
Tramp će biti okružen članovima kabineta, visokim zvaničnicima administracije, republikanskim zakonodavcima i hiljadama gledalaca koji će pratiti borbe u specijalno dizajniranom osmouganom ringu sa zaštitnom čeličnom ogradom, posebnim osvetljenjem i zvučnom opremom.
Hiljade ljudi će pratiti spektakl borliačkih veština na ekranima postavljenim u parku nedaleko od Bele kuće.
AP upozorava na prognozu i vremenske prilike koje bi mogle značajno da pokvare planove.
Agencija podseća i da je 2022, za 80. rođendan Trampovog prethodnika, predsednika Džozefa Bajdena, bio priređen porodični branč u Beloj kući, ističući kako su se stvari promenile i koliko brzo.