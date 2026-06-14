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U trenutku kada je sukob na Bliskom istoku ušao u novu i potencijalno najopasniju fazu, direktni udari između Izraela i Irana ponovo su rasplamsali tenzije u regionu i ugrozili krhku nadu u deeskalaciju. Masovni raketni i vazdušni napadi, praćeni uzajamnim odmazdama, proširili su zonu sukoba i van granica dve države, zahvatajući Liban i širi region. Istovremeno, u krizu se uključuju i drugi akteri - od Hezbolaha do Huta - stvarajući složenu mrežu bezbednosnih izazova koja prevazilazi okvire jednog konflikta.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović govorili: Aleksandar Mihailović, pukovnik u penziji, Vladan Glišić, advokat i Ljuba Đurić, Centar za nacionalnu politiku.

Mihailović o eskalaciji na Sumskoj i Volčanskoj oblasti.

Aleksandar Mihailović prokomentarisao je šta ima novo na ukrajinskom frontu, počevši od Sumske oblasti.

- Trenutno se mnogo toga događa na ukrajinskom ratištu, možda intenzivnije nego u poslednjih nekoliko meseci, zato što se sada po nekim pitanjima lome koplja i današnji i sutrašnji dan će, po mnogim pitanjima, odlučivati ukupnu situaciju. Danas se već nešto dogodilo što lomi određene pravce događanja. Ovaj Sumski pravac je od samog početka najviše napadan i najviše bombardovan jer je na takvom položaju gde se ukrštaju svi putevi. Kao što smo mi na Balkanu, nijedan rat nas nije mimoišao, dakle, takav mu je položaj da mora da pretrpi mnoga razaranja. Na raznim pravcima se otvaraju koridori sa pravca ruske teritorije, što znači da se stvaraju zone kroz koje će moći da se prođe kada se krene u neku jaču ofanzivu - kaže Mihailović i dodaje:

- Susedni pravac, Volčanski, to je pravac koji se neposredno naslanja na Sumski pravac u Harkovskoj oblasti i na samoj granici sa Harkovom. Tu su sada izuzetno intenzivna dejstva. Ta dejstva su prisutna jer se preko njih ulazi na teritoriju i stvara se jedna vrsta mostobrana, ali se taj pravac širi i priprema za uvođenje jačih snaga i rasecanje te teritorije u odnosu na Harkovsku oblast. Tu će ovih dana biti još više dejstava.

Aleksandar Mihailović Foto: Kurir Televizija

Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku

Na Bliskom istoku rat je ušao u novu, neki kažu opasniju fazu, Vladan Glišić dao je svoje mišljenje na ovu temu:

- Diplomatija kaska za događajima i to se pokazalo zato što je glavni akter, predsednik SAD-a Donald Tramp, čovek koji je diplomatiju sveo na skup svojih prijatelja i rođaka koji, kao u srednjem veku, idu u ime suverena da odlučuju i pregovaraju u njegovo ime. Svi kanali i institucije diplomatije koji su podrazumevali određenu kompetentnost su gurnuti u drugi plan i mi smo sada u jednoj nepredviđenoj situaciji koja ne zavisi mnogo od klasičnih institucija. A samo stanje na terenu je takvo da ovo više liči na kafansku tuču u kojoj je ugašeno svetlo i svako svakoga dohvati čime stigne da udari u glavu. Tako da je u tom smislu dosta teško predvideti da li neko nešto kontroliše - kaže Glišić i dodaje:

- Iran je sa punim pravom rekao da ne veruje Amerikancima i da sve ovo ne doživljava kao primirje, nego kao taktiku kojom Amerikanci pokušavaju da oslabe budnost Irana. Naravno, Iran se na ovo spremao decenijama, i njegova decentralizovana komanda, njegova spremnost i ceo svet je video da je Iran pokazao recept kako se sa bahatim Sjedinjenim Američkim Državama postupa, pod uslovom da imate narod spreman na žrtvu.

Vladan Glišić Foto: Kurir Televizija

Rast tenzija između SAD i Irana

Ljuba Đurić prokomentarisao je incident sa helikopterom i otvorio pitanje da li se radi o planiranoj provokaciji ili o nepredviđenom taktičkom susretu u vazdušnom prostoru:

- Ono što je ovde problematično je Tramp i njegova administracija. SAD strategija je bila jasna - završite pritisak bez vojnog delovanja. Suštinski problem je nekompetentnost trenutne administracije. Drugi problem je to što imate potpuno nepoverenje iranske vlade, što je u potpunosti racionalno, jer smo dva puta imali pregovore i dva puta su napadnuti u toku samih pregovora. Politička promena je ono što je suštinski bitno u Iranu, a to je sada nemoguće ostvariti. Promena režima u Iranu u trenutnim uslovima je u domenu fantazije.

Ljuba Đurić Foto: Kurir Televizija

02:10 Vladan Glišić o haosu na Bliskom istoku: “Kafanska tuča u mraku” Izvor: Kurir televizija

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