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Žena je u kritičnom stanju nakon napada velike bele ajkule u vodi nadomak plaže u Sidneju. Hitne službe pozvane su na plažu Kugi malo pre 11 časova nakon prijave da je velika bela ajkula napala ženu.

Bolničari, uključujući i spasilački helikopter, požurili su na lice mesta i zatekli ženu kojoj su lekari, koji nisu bili u tom momentu na dužnosti, pomagali da se spreči krvarenje iz udova.

Mik Korlis iz hitne službe Novog Južnog Velsa rekao je da je žena plivala oko 30 metara od obale kada se napad dogodio.

Žena teško povređena u napadu ajkule u Sidneju Foto: screenshot YT/newscomauhq

- Ima veoma teške rane na potkolenicama i rukama. Stigla je dodatna krv dok smo bili na terenu. Prevezena je kolima hitne pomoći u bolnicu Sveti Vinsent u ozbiljnom i kritičnom stanju. Na obalu su je izvukli spasilac van dužnosti i spasioci na dugačkoj dasci - rekao je Korlis. Dodao je da će njene povrede "zahtevati mnogo operacija".

Gradonačelnik opštine Randvik, Dilan Parker, rekao je da je veliki broj ljudi svedočio ovom "šokantnom incidentu". Svedok Nikol Logan rekla je da je videla "ogromnu lokvu krvi".

Novinar ABC News, Patrik Stak takođe je bio na plaži u trenutku napada. On je opisao scenu kao "izuzetno zabrinjavajuću".

- Mnogo ljudi je plivalo u vodi kada smo čuli jeziv vrisak koji je odjeknuo plažom. U početku pomislite da se možda radi o deci koja se igraju ili nešto slično, ali ubrzo nakon toga oglasio se alarm za ajkulu, što je jasno pokazalo da je u pitanju nešto mnogo ozbiljnije i mračnije - rekao je novinar.

Neposredno nakon napada, u more su poslati skuteri, dok su hitne službe zbrinjavale žrtvu na pesku. Vlasti su uspostavile zonu zabrane prilaska oko plaže dok se okupljala velika masa ljudi.

- Spasioci su trenutno u vodi i patroliraju gore-dole tražeći ajkulu. Nećemo ponovo otvoriti plaže dok ne dobijemo potvrdu da je bezbedno - dodao je gradonačelnik.

Ovo je najnoviji u nizu teških napada ajkula koji potresaju obalu Australije.

Nedelju dana ranije, muškaracje poginuo nakon napada ajkule dok je pecao kod obale Zapadne Australije. Prošlog meseca,39-godišnji muškarac je stradao u napadu tokom ribolova na Velikom koralnom grebenu u Kvinslendu.

Desetine plaža duž istočne obale Australije, uključujući i Sidnej, bile su zatvorene u januaru nakon četiri napada ajkulaza svega dva dana.

(Kurir.rs/The Sun)

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